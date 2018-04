Beim Parken in Wangen soll künftig gelten: Die Mischung macht’s

Der Verkehrsentwicklungsplan stand im Mittelpunkt der jüngsten Sitzung des Wangener Technik- und Umwelt-Ausschusses. Dabei ging es um Themen wie Parken, Kreisel, E-Mobilität oder Radabstellplätze. Die SZ gibt einen Überblick über den Stand der Dinge.

Ampeln/Radverkehr

Das Radfahrkonzept auf Hauptverkehrsachsen wie Bundesstraße 32, Isnyer Straße oder Lindauer Straße soll bis spätestens 2019 umgesetzt sein. In diesem Zuge sollen auch die Ampeln an der B 32 überprüft und neu programmiert werden, wie Tiefbauamtsleiter Peter Ritter im Ausschuss erläuterte. Nebeneffekt: Radfahrer könnten auf den wahlweise mit Induktionsschleifen versehenen Aufstellflächen besser erkannt werden. Für das Neujustieren der B-32-Ampeln gebe es vom Land bis zu 100 000 Euro, so Ritter. Derweile gehe es mit der Rad- und Gehwegkonzeption im Bereich zwischen Isnyer Kreuzung und Simoniussteige weiter. Entlang letzterer ist bekanntlich ein Gehweg und am Waldhofplatz eine Querungshilfe vorgesehen. Die Planungen sollen in der kommenden Ratssitzung vorgestellt werden.

Bei den Abstellplätzen für Fahrräder wird sich in nächster Zeit etwas tun. Aktuell wird die Abstellanlage am Bahnhof montiert und soll bis in zwei Wochen nutzbar sein, wie Peter Ritter berichtete. Außerdem können hier zehn Unterstellboxen künftig von Pendlern gemietet werden.

Kreisverkehre