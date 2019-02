Beim Faschingsball in St. Ulrich erinnert man sich mit Humor an TV-Helden der Kindheit

„Wie hieß nochmal der große Fisch, der immer kam, wenn man ihn gerufen hat?“– „Es war kein Fisch, sondern ein Delfin und der hieß Flipper!“ So oder so ähnlich wurden Erinnerungslücken unter dem bestens gelaunten Publikum beim Faschingsball im Gemeindezentrum St. Ulrich wieder aufgefüllt. Auch mit der Kostümwahl erinnerte so mancher der Gäste an die Helden, die man nie vergisst: Biene Maja, Winnetou und Pippi Langstrumpf.

Letztere eröffnete dann auch zusammen mit den beiden Moderatoren Christian Haug und Thomas Fiebig den Abend. Mit einem Holzpferd, das unverwechselbar dem „kleinen Onkel“ glich „trabten“ sie durch den Saal und auf Bühne. Ein stimmungsvolles Lied sangen die beiden zusammen mit „Pippi“ (Hans Veit), das auch das Motto des Abends prägte: „Stars der Kindheit überall, treffen sich beim Ulrichsball.“ Diesen Text konnte jeder gleich lautstark mitsingen. Und ohne Verschnaufpause ging es mit einer Tanzrunde weiter.

Das Trio Herzblatt traf die Tanzfreudigen mit einem Medley von Wolfgang Petry mitten ins Herz und kaum einen hielt es mehr auf den Stühlen. Die Minis von St. Ulrich offenbarten in ihrer Showeinlage was die Ministranten so hinter den Kulissen tuscheln, während die Gewänder für den Gottesdienst angelegt werden. „Sollte man in die Hostien einen Knick machen, damit der Kirchendiener sie besser teilen kann, falls sie mal wieder knapp werden während der Kommunion?“ Fröhlich plätschernde Gespräche mit viel Witz und Humor. Die katholische studierende Jugend oder kurz die KSJ führte einen perfekt einstudierten und modernen Tanz auf, der Jung und Alt begeisterte. Und „Atemlos“ ging es in die nächste Tanzrunde.

Unvergessliche Filmmomente

Schließlich darf bei einem Treffen von unvergesslichen Filmmomenten „Mr. Spock und das Raumschiff Enterprise“ nicht fehlen. Die Soul-Care-Dancers beamten das Publikum in ferne Galaxien und parodierten mit Tanz und Gesang das „Space Taxi to the sky“ aus (T)Raumschiff Surprise von Michael Bully Herbig. Die Vorführung begeisterte das Publikum so sehr, dass es lauthals nach einer Zugabe rief.

Und schließlich rief die Männergruppe St. Ulrich in gelungenen Kostümen nochmal die Helden der Kindheit in Erinnerung. Wickie, Heidi, und Jim Knopf. „Karel Gott“ hauchte den Bienen wieder leben ein. Maja und Willi sind einfach unsterblich. Und wenn Wickie eine zündende Idee hat, reibt er sich die Nase und rettet seine starken Männer vor dem Untergang. Dazu die passende Filmmusik untermalt vom „graziösen“ tänzerischen Können der Männer.

„Come on Barbie, let’s go Party“, ermunterten die Kens ihre Herzdamen. Nach diesem letzten Programmpunkt ging dann die eigentliche Party los. „Die Bar ist eröffnet!“ Christian Haug und Thomas Fiebig entließen das Publikum wieder in die Gegenwart und in einen Abend, der noch lange in Erinnerung bleiben wird.