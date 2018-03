Beim Einparken gestreift

Eine ältere Autofahrerin hat am Samstagvormittag gegen 10.30 Uhr einen auf dem Parkplatz des Tedi in der Franz-Joseph-Spiegler-Straße abgestellten Wagen gestreift. Danach parkte sie laut Polizei ihr Auto um, ohne sich um den angerichteten Fremdschaden von rund 2000 Euro zu kümmern. Die Frau befand sich in Begleitung einer jüngeren Frau und eines Kindes. Ihr vermutlich blau lackiertes Auto müsste vorne rechts beschädigt sein. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon. 07522/9840 zu melden.