„Beim Aufsteigen bleiben die Sorgen am Boden“

Aufschauen und Staunen, wenn zehn riesige Luftschiffe mit bunten Hüllen majestätisch durch das Blau des Himmels segeln. Das können die Besucher des bayerischen Tegernsees, wo seit Donnerstag und bis 22. Februar die zehnte Weltmeisterschaft der Heißluftschiffe ausgetragen wird.

Helmut Seitz aus Kißlegg hat die „Koffer“ schon gepackt: Unzählige Kartons, die gefüllt sind mit Technik, Organisation und Bürokratie – und natürlich den wertvollen Medaillen in Gold, Silber und Bronze. Der leidenschaftliche Ballonfahrer ist auch einer der wenigen Piloten, die die Lizenz haben, ein Luftschiff zu fliegen. Und er ist der Organisator und Wettbewerbsbegleiter für dieses außergewöhnliche Event. Schon 2015 organisierte er die Deutsche Meisterschaft und im Jahr darauf die Europameisterschaften in dieser Disziplin. Und als die „Federation Aeronautic International“ (FAI) den Austragungsort Tegernsee für die WM beschlossen hatte, nahm er die erneute Herausforderung gerne an.

Doch was macht diese Art von Luftschiff so einzigartig? Zunächst ist da die Gondel. Vier Menschen finden in ihr Platz. Und anders als beim Ballon verfügt diese Gondel über einen 65 PS starken Zwei-Takt-Motor, der es dem Pilot ermöglicht, das Luftschiff zu steuern. An der Gondel wird die Hülle befestigt. Über einem Gasbrenner wird die Luft im Inneren der Hülle erwärmt und diese warme Luft sorgt dann für den Auftrieb. Und so hebt man ab, schwebt wie im Ballon und hat doch die Möglichkeit zu steuern. Dies ist auch maßgeblich für den Wettbewerb. Denn die neun verschiedenen Wettbewerbsfahrten finden in vier unterschiedlichen Kategorien statt.

Präzision und Geschwindigkeit

Diese beinhalten Präzisionsaufgaben, in denen es gilt, von der Luft aus zum Beispiel einen Marker (kleiner Sandsack) in eine Röhre zu werfen, die einen Durchmesser von 10 bis 20 Zentimeter hat. Eine weitere Disziplin ist Geschwindigkeit, bei der man über eine kurze Strecke von einem Start-Tor so schnell wie möglich zu einem Ziel-Tor gelangen muss.

Die dritte Aufgabe besteht aus einer Mischung von Präzision und Geschwindigkeit. Und schließlich gibt es noch eine Langstreckendisziplin, die einen Flug von mehr als zehn Kilometer vorschreibt. Gerade die Präzisionsaufgaben sind nicht ganz einfach zu bewältigen. So muss man sich vorstellen, dass neben dem Motor auch noch der Wind die Luftschiffe vorwärts treibt. Und natürlich haben sie auch keinen Rückwärtsgang. Aber all dies kann der Zuschauer aus nächster Nähe beobachten, da sich sehr viel in Bodennähe abspielt.

Was erwartet die zehn Piloten und ihre Crew aus fünf verschiedenen Nationen an einem Wettbewerbstag? Der Tag beginnt früh. Um halb sieben wird eine Wetterberatung durchgeführt, ausgehend vom Deutschen Wetterdienst. Daraufhin erhalten die Piloten in schriftlicher Form die Unterlagen für die anstehende Wettbewerbsfahrt. Die 30-minütige Einlesezeit gibt den Teilnehmern die Möglichkeit, sich mit ihrer dreiköpfigen Crew über Taktiken und Abläufe zu beraten. An den Aufgabenbereichen stehen Beobachter, die exakt messen und bewerten. Die Juroren kommen aus der Schweiz, Luxemburg und Belgien.

Warum ist das Tegernseer Tal ein idealer Austragungsort? Außer, dass es eine Perle an Schönheit darstellt, sei es gerade im Winter gut geschützt vor unerwarteter Thermik, sagt Seitz. Es läge gut eingebettet umgeben von Bergen und geschützt vor Windeinflüssen.

Helmut Seitz bietet schon seit 1989 Ballonfahrten an, aber er unterhält auch eine Schule, die Ballonfahrer und Fluglehrer ausbildet. Diese Schule sei einzigartig in Deutschland und wurde von Seitz im Jahr 1993 gegründet. Jeder sollte einmal das Gefühl erleben, aufzusteigen in den Himmel – ob mit Ballon fahren, Luftschiff fliegen oder Segelfliegen. „Beim Aufsteigen bleiben die Sorgen am Boden“, schwärmt Helmut Seitz von seiner Faszination, dem Fliegen.