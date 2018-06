Bei Parkausweisen haben es Behinderte besonders schwer

Der städtische Behindertenbeauftragte Norbert Rasch sieht bei den Möglichkeiten für behinderte Menschen in der Stadt viele positive Ansätze. Allerdings nannte er auch diverse Kritikpunkte. Zu Letzteren zählt er Probleme bei der Genehmigung von Parkausweisen, der Wohnungssuche oder dem durchgängigen Zugang barrierefreier Toiletten in der Altstadt. In mehrere Punkte hatte Rasch, der dieses Amt seit Mai 2011 ausübt, seine Bestandsaufnahme vor dem Verwaltungsausschuss gegliedert.

Arbeitsleben

Laut Rasch ist es für Behinderte „sehr, sehr schwer“ auf dem ersten Arbeitsmarkt einen Job zu finden. Gleichwohl habe zuletzt ein Rollstuhlfahrer seine Ausbildung beim hiesigen Finanzamt begonnen.

Der Stadtverwaltung konstatiert er: Sie erfülle die gesetzlichen Vorgaben zur Beschäftigung behinderter Menschen an „der unteren Grenze“. „Ein Bedarf für eine zweite Stelle wäre da“, so Rasch. Ausgleich schaffe die Stadt durch die Vergabe von Arbeiten an Organisationen wie die Behindertenwerkstätten in der Region. Unterm Strich ergebe dies im Städtevergleich einen „Platz im gesicherten Mittelfeld“.

Bildung

Bei der Barrierefreiheit an den Wangener Schulen sieht Norbert Rasch „erheblichen Nachholbedarf“. Bei der Schulwahl gebe es „intensive Gespräche“ mit Schulen und Eltern. Weiterer Kritikpunkt: Menschen mit Mobilitätseinschränkungen bemängelten einen „stark eingeschränkten Zugang zu Veranstaltungen, unter anderem bei der Volkshochschule. Auf der Haben-Seite verbucht Rasch den neu geschaffenen, behindertengerechten Zugang zur Stadtbücherei.

Wohnen

„Sozialer Wohnraum ist nicht nur knapp, sondern er fehlt dramatisch“, so Rasch. Deshalb müssten Menschen zu viert in Zweizimmerwohnungen leben und morgens ihre Matratzen an die Wand stellen. Der Behindertenbeauftragte spüre den Wohnraummangel auch an zahlreichen Anfragen. Und wenn es Angebote gibt, seien diese teils nicht erschwinglich. Rasch berichtete von einer 32-Quadratmeter-Wohnung, die 480 Euro warm kosten sollte. Der Interessent verfüge aber nur über eine monatliche Rente von 800 Euro. „Dass das nicht reicht, wissen wir“, so Rasch. Lob zollte er indes der Stadt, etwa für ihr entsprechendes Angebot am Argenufer in der Altstadt.

Allgemeine Barrierefreiheit

Hier hat sich laut Rasch in den vergangenen Jahren viel getan. Dazu zählte er bauliche Maßnahmen im Bürgeramt, an der Stadthalle, in der Stadtbücherei, bei den Bauämtern, in der Bindstraße und im katholischen Pfarramt.

Letzteres thematisierte er in Sachen WC: „Wir brauchen zentral am Marktplatz eine rundum benutzbare Toilette.“ Diese gebe es nicht, weil die Toilette im Pfarramt nur während der Büro-Öffnungszeiten zugänglich sei. Die Mitglieder des Verwaltungsausschusses erinnerten daran, dass der Gemeinderat beim Umbau des Gemeindehauses finanzielle Unterstützung bewilligt hatte – auch vor dem Hintergrund, dass es diesen von Rasch monierten Zugang gibt.

„Wir werden noch einmal das Gespräch suchen“, kündigte Bürgermeister Ulrich Mauch an. Problem sei, dass es separater Zugangsmöglichkeiten bedarf, damit Toiletten wie im Pfarramt durchgängig geöffnet sein könnten. Mauch ergänzte allgemein: „Es gibt verschiedene Ideen.“

Freizeit

Vor einigen Monaten gab es einen – unangekündigten – Gaststättentest in Wangen (die SZ berichtete). Ergebnis: Die behinderten Tester kamen problemlos in die Wirtschaften, auch sei das Personal durchweg freundlich und hilfsbereit gewesen. Allerdings gab es nur in einem Lokal eine behindertengerechte Toilette, in zwei weiteren konnte das herkömmliche WC aber ohne Probleme genutzt werden – allerdings „mit Mühe“ oder nur mit Begleitperson. Vier Gaststätten wiesen barrierefreie Räume aus, darunter eine in den Ortschaften.

Apropos Ortschaften: Hier bemängeln Menschen mit Behinderungen die schlechte Busanbindung zur Stadt, besonders an Wochenenden. Und beim Sportangebot fehlt es dem Behindertenbeauftragten an entsprechenden Angeboten der Vereine. Zudem seien die Zuschauerränge der Argensporthalle für Rollstuhlfahrer nicht erreichbar.

Parkplätze/Parkausweise

Während Stellflächen für die Autos von Behinderten „ausreichend“ vorhanden seien, entzündete sich an der Vergabe der Parkausweise im Ausschuss Kritik – insbesondere an der Genehmigungspraxis des Landratsamts. Laut Rasch handelt die Behörde zu rigide. Unterstützt wurde er in dieser Meinung von SPD-Fraktionschef Alwin Burth, von Beruf Arzt: „Da muss man schon mit dem Kopf unter dem Arm daher kommen, damit man etwas bekommt.“

Auch Ordnungs- und Sozialamtsleiter Kurt Kiedaisch sprach von einem „schwierigen Thema“, gleichwohl sei die Kreisverwaltung an die Vorgaben der Bundesgesetze gebunden. So gebe es den „blauen Parkausweis“ erst ab einem Behinderungsgrad von 80 Prozent. Eine vereinfachte Zulassung greife lediglich bei Arten der Behinderung. Zur städtischen Praxis ergänzte Kiedaisch: Seine Mitarbeiter forderten im Zweifelsfall ärztliche Gutachten an. „Und dann haben wir das Ermessen walten lassen und zeitlich befristete Ausweise ausgestellt.“ Man mache die Einschätzung dabei nicht an den jeweiligen Krankheiten fest, sondern an den tatsächlichen Behinderungen. Um das Problem generell lösen zu können forderte der Amtsleiter aber „mehr Verfahrensspielraum“ durch den Gesetzgeber.

Auch der neue Kreisbehindertenbeauftragte Torsten Hopperdietzel sagte im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“, die Verwaltung könne den Kreis derer erweitern, die einen solchen Parkausweis erhalten können.