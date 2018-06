Bei Eigentum und Miete ist Wangen die teuerste Stadt im Westallgäu

„Immobilienpreise heben ab.“ Unter diesem Titel hat die Isnyer Immobiliengesellschaft Igel & Kaufmann eine Auswertung für das Westallgäu veröffentlicht. Quintessenz: Wangen hat die größten Steigerungsraten in den vergangenen fünf Jahren bei Kaufpreisen für Bestandshäuser und -wohnungen sowie bei Mieten zu verzeichnen gehabt. Dabei wurde die Stadt mit den drei anderen größeren Kommunen des Westallgäus verglichen: Leutkirch, Isny und Lindenberg.

Laut Erhebung stieg zwischen 2010 und 2015 der durchschnittliche Angebotspreis einer Wohnung um 667 auf 2088 Euro pro Quadratmeter. Dies entspricht laut Igel & Kaufmann einer Preissteigerung von 47Prozent. Der Vergleichswert für einen Quadratmeter Bestandshaus legte um 702 Euro oder 37 Prozent zu. Im Schnitt kostet der Quadratmeter damit etwas mehr als 2500 Euro.

Abweichung zum Mietspiegel der Stadt

Auch Mieten sind in Wangen binnen fünf Jahren deutlich nach oben gegangen – und zwar um 18 Prozent. In absoluten Zahlen kostet ein Quadratmeter Mietwohnraum heute 1,09Euro mehr und damit 7,31 Euro. Interessant: Ende 2014 hatte der Gemeinderat einen qualifizierten Mietspiegel verabschiedet. Dabei kam heraus, dass der Durchschnittsquadratmeter in der Stadt 6,22 kostet – und damit deutlich weniger als bei den von Igel & Kaufmann Zahlen.

Der städtische Mietspiegel beruht auf Datenmaterial des Gutachterunternehmens EMA, das kreisweit tätig war. Das Isnyer Immobilienunternehmen hatte für die jetzt vorgelegte Erhebung (auch für Kaufimmobilien) Angebotspreise erhoben, die beim bekannten Internetportal „Immobilienscout24.de“ eingestellt waren. Laut Igel & Kaufmann sind diese Daten laufend durch Abschlusspreise bestätigt worden.

Teurer als Leutkirch, Isny und Lindenberg

Der Blick in die Nachbarstädte Leutkirch, Isny und Lindenberg weist demnach für Wangen im Vergleich fast durchweg nicht nur die höchsten Preise, sondern auch die größten Steigerungsraten in den vergangenen fünf Jahren aus. So kostet in Leutkirch ein Quadratmeter Eigentumswohnung aktuell 1545 Euro (plus 30 Prozent), ein Quadratmeter Haus rund 1800 Euro (plus 19 Prozent) und der Quadratmeter Mietwohnung 6,07 Euro (plus neun Prozent). Die Vergleichsdaten für Isny: Eigentumswohnung: 1726 Euro (plus 32 Prozent), Haus: knapp 1900 Euro (plus 21 Prozent), Miete: 6,23 Euro (plus elf Prozent). Die Daten aus Lindenberg: Eigentumswohnung: 1735Euro (plus 32 Prozent), Haus: gut 2500 Euro (plus 30 Prozent), Miete 6,84 Euro (plus neun Prozent).

Fazit der Isnyer Immobilienvermittler und -bewerter: Der Zeitpunkt für den Immobilienkauf erscheint ihnen nach wie vor attraktiv. Allerdings warnen sie: Eine Zinswende oder andere volkswirtschaftliche Faktoren könnten die Preise jederzeit deutlich nach unten drücken.