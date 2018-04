Bei der Schöffenwahl werden auch in Wangen „Richter ohne Robe“ gesucht

Am 1. Januar 2019 beginnt die nächste Amtsperiode für Schöffen an deutschen Strafgerichten. Dann sind auch im Landkreis Ravensburg Laienrichterstellen zu besetzen. Bis zum 11. Mai können sich Interessierte noch im Ordnungs- und Sozialamt der Stadt Wangen melden. Die Kommune erstellt dann aus dem Kreis der Bewerber eine Vorschlagsliste, die im Juli dem Gemeinderat vorgelegt und in der Folge dem Amtsgericht übersandt wird. Dort findet im Spätsommer 2018 die eigentliche Schöffenwahl statt.

Sie vertreten Volkes Stimme auf dem Richterstuhl, verurteilen Straftäter und schicken sie gegebenenfalls für Jahre ins Gefängnis. Dabei agieren die „Richter ohne Robe“ auf Augenhöhe mit dem Berufsrichter, können diesen in bestimmten Konstellationen sogar überstimmen. Aus dieser großen Verantwortung heraus versteht es sich von selbst, dass sich Frauen und Männer, die mit dem Gedanken hinsichtlich einer Bewerbung spielen, prüfen sollten.

Die Anforderungen an das Amt sind vielfältig. Der Bewerber muss deutscher Staatsbürger, zwischen 25 und 69 Jahre alt und frei von Vorstrafen sein. Er sollte die deutsche Sprache beherrschen und gesund sein. Explizit ausgeschlossen sind zudem Mitglieder des Bundestags und ehemalige Mitarbeiter des Staatssicherheitsdienstes der DDR.

Peter Pahnke, Richter am Amtsgericht Wangen, erklärt, wie das weitere Prozedere abläuft: „Nachdem die Gemeindeverwaltungen die Vorschlagslisten bis spätestens 22. Juni erstellt haben, werden sie den Gemeinderäten zur Beschlussfassung vorgelegt. Danach müssen sie eine Woche lang zur Einsichtnahme aufgelegt werden.“ Die Übersendung der Vorschlagsliste an das Amtsgericht, zu dessen Bezirk die Gemeinde gehört, hat bis spätestens 3. August 2018 zu erfolgen. Der Richter beim Amtsgericht prüft die Vorschlagslisten, stellt sie zur Liste des betreffenden Bezirks zusammen und bereitet die Entscheidung über die Einsprüche vor. Der Ausschuss zur Wahl der Schöffen tritt dann unter dem Vorsitz des Richters beim Amtsgericht, in Wangen ist dies Peter Pahnke, zusammen.

Der Ausschuss besteht aus dem Richter, einem Verwaltungsbeamten sowie sieben Vertrauenspersonen, die vom Gemeinderat gewählt werden. „Die Schöffen für die Schöffengerichte und für die Strafkammern sind bis spätestens 9. November 2018 auszulosen“, heißt es in der Verwaltungsvorschrift der zuständigen Landesministerien abschließend. In der Regel sind zwölf Sitzungstage pro Jahr für die Schöffen vorgesehen, wobei es aber nicht ausgeschlossen werden kann, dass es insbesondere in umfangreichen Strafverfahren erforderlich wird, häufiger an Sitzungstagen teilzunehmen.

Schöffen können Richter sogar überstimmen

„Aus dem mir zur Verfügung gestellten Fundus an Schöffen wähle ich mir am Anfang eines Jahres für jeden Dienstag, an dem normalerweise Verhandlungen anstehen, wie bei einer Lotterie die beiden Personen aus“, erklärt Richter Pahnke und fügt an: „Das Losverfahren garantiert, dass die Zusammensetzung völlig frei ist.“ Bevor Richter und Laienrichter den Gerichtssaal betreten, werden die Schöffen noch über die wichtigsten Fakten der Anklage in Kenntnis gesetzt.

Und wie sieht es dann bei der Urteilsfindung aus? „Wir beraten, unterhalten uns über Ja oder Nein bezüglich der Schuld, überlegen im Fall einer Verurteilung, ob und wie eine Bewährung ausfallen kann“, sagt Peter Pahnke und gibt gerne zu: „Es kommt schon mal vor, dass jemand eine ganz andere Meinung vertritt.“

Ruth Baranowski übt das Schöffenamt beim Amtsgericht Wangen seit 2014 aus. Sie hatte sich damals bei der zuständigen Stelle der Stadt Wangen gemeldet. „Grund für meine Bewerbung war ein Bericht in der „Schwäbischen Zeitung“, mit dem Schöffen gesucht wurden“, so die 65-jährige Diplom-Volkswirtin und erklärt, dass sie sich erneut beworben hat und „sehr gerne weitermachen möchte“. Von den zwölf Terminen jährlich, die theoretisch für jeden Schöffen ausgelost werden, hat sie 2017 sieben Termine wahrgenommen. Auf die Frage, ob die Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz zugenommen haben, antwortet sie: „Ich habe schon den Eindruck, aber bei nur sieben Verhandlungen jährlich kann ich diese Frage nicht wirklich beantworten.“

Was sie dagegen mit Sicherheit weiß, ist, welche Fähigkeiten ein guter Schöffe mitbringen sollte. Ruth Baranowski: „Er sollte unvoreingenommen, offen und vorurteilsfrei sein.“ Wie sie zusammenfassend feststellt: „Schöffin zu sein ist eine interessante Tätigkeit. Man bekommt einen neuen Blick. Einmal auf die Menschen, zum anderen auf das Gerichts- und Gesetzeswesen.“