Bayern kommen zum Einkauf nach Wangen

An den mittwöchlichen Markttagen ist die Wangener Altstadt gemeinhin gut gefüllt. An diesem Mittwoch aber war sie aber besonders voll. Denn die in der bayerischen Nachbarschaft lebenden Menschen hatten mit Mariä Himmelfahrt einen zusätzlichen kirchlichen Feier- und damit arbeitsfreien Tag.

Den nutzten viele von ihnen zum Einkauf in Wangen. Deutlich spürbar war das an den – für Ferienzeiten – ungewöhnlich stark frequentierten Straßen, Cafés, Geschäften und Marktständen im Stadtzentrum. Auch an den umliegenden Parkplätzen war dies sichtbar. Etwa am Großparkplatz P14, auf dem zahlreiche Fahrzeuge mit Kennzeichen aus umliegenden bayerischen Landkreisen abgestellt waren.

Was den Handel sicher freute, hatte aber auch eine Kehrseite. Denn manche, die am P14 keinen Stellplatz bekamen, platzierten ihre fahrbaren Untersätze auf den dortigen Rasenflächen. Ein Umstand, der beim Wangener Ordnungsamt nicht gern gesehen wird. Besonders im vergangenen Herbst hatte es teilweise chaotische Zustände gegeben, als der P14 wegen Baumpflanzungen partiell gesperrt war.

Seinerzeit hatten die städtischen Ordnungshüter gegen Falschparker nicht nur Bußgelder verhängt, sondern auch das Rufen des Abschleppdienstes angedroht. Immerhin: So schlimm wie damals sah es am Mittwoch auf dem P14 dann doch nicht aus.