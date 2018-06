Baumfrevler sägt in Deuchelried einen Rotahorn ab

Ein Baumfrevel sorgt in Deuchelried für Gesprächsstoff: Ein Unbekannter hat vor kurzem am Wolfazer Weg einen Ahorn ganz abgesägt und bei einem weiteren Exemplar die unteren Äste entfernt. Die Polizei erbittet Hinweise zu diesem nicht alltäglichen Fall von Sachbeschädigung.

Am Donnerstag vergangener Woche hatten Mitarbeiter des Wangener Bauhofs den Baumfrevel am Wolfazer Weg bemerkt und anschließend bei der Polizei Anzeige erstattet. Am Ortsausgang Richtung Sportplatz stehen linker Hand sieben, vielleicht knapp 20 Jahre alte Rotahorne – besser gesagt: standen. Denn der zweite in der Reihe ist vor einiger Zeit in einem Meter Höhe abgesägt worden. „Das muss schon vor etwa gut 14 Tagen passiert sein“, sagt Martin Blum.

Der Bauhofleiter vermutet, dass der Baumfrevler mit einer Motorsäge hantiert hat, der Schnitt aber „nicht fachgerecht“ sei. Jedenfalls sei der Baum in den Grünstreifen gefallen und dann weggeschafft worden. Der benachbarte Ahorn steht zwar noch, bei ihm wurden aber in drei bis vier Metern Höhe die von der Straße abgewandten Äste abgesägt. „Das ist relativ frisch und muss vergangene Woche passiert sein“, schätzt Blum.

Der jüngste Fall in Deuchelried ist nicht der erste Baumfrevel, der in den zurückliegenden Jahren im Wangener Stadtgebiet festgestellt wurde. Blum kann sich an ähnliche Vorfälle in der Haid (Hans-Kulle-Weg, Maria-Catharina-Reich-Straße) und in Niederwangen erinnern. „Mir ist wichtig, dass so etwas nicht Wurst ist, was diese Leute machen, sondern dass hier ein großer Schaden für die Allgemeinheit entsteht“, sagt der Bauhofleiter. Bei den beiden Rotahornen, die bereits rund sieben Meter hoch sind, beziehungsweise waren, und einen Stammdurchmesser von gut 30 Zentimeter haben, beziffert er die Schadenssumme auf rund 5000 Euro: „Der gefällte Ahorn wird ersetzt, der andere bleibt vorerst stehen.“