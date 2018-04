Bauerngärten sollen in Wangen die Kreisel an Krankenhaus und P 14 schmücken

Die Bepflanzung der beiden Kreisverkehre am Krankenhaus und am Parkplatz 14 (Scherrichmühlweg ist nahezu abgeschlossen. Ursprünglich war dies bereits Ende 2017 vorgesehen, es blieb damals jedoch bei vorbereitenden Erdarbeiten.

Vom Charakter her soll das Innere der Kreisel an Bauerngärten erinnern. Am P 14 wurden dazu diverse Fliederstauden- und -sträucher gepflanzt, umringt wird das Ensemble von einem Holzlattenzaun. Wegen der Verkehrssicherheit wurde auf einen Zaun beim Krankenhaus-Kreisel verzichtet, hier ist der Erdhügel aus Humus und Rindenmulch derzeit noch mit kleinen Sträuchern und Büschen bepflanzt. Blumen sollen in den nächsten Tagen hinzukommen.

Rund 15 000 Euro hat die Maßnahme an beiden Kreisverkehren gekostet, etwa 160 000 Euro gibt die Stadt für die Bepflanzung des südlichen P 14 mit insgesamt 35 Spitzahornen aus. Hier wurden in den vergangenen Tagen die Restarbeiten erledigt, also Winterspuren beseitigt und die Flächen zwischen den Bäumen eingesät. Aus diesem Grund mussten unlängst die Stellplätze an den vier Baumreihen noch einmal abschnittsweise gesperrt werden.