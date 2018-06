Barrierefreiheit betrifft alle

Seine Behinderung sehe er nicht als „schweres Schicksal“ an, sondern als neue Art zu leben, sagt Torsten Hopperdietzel. Nachdem der 42-Jährige im Jahr 2004 eine Verletzung des Sehnervs erlitten hatte, ist er komplett blind.

Daher kennt Hopperdietzel die Wünsche und Nöte von Menschen mit Behinderungen genau. Seit dem 1. Dezember 2015 vertritt er sie als ehrenamtlicher Behindertenbeauftragter für den Landkreis Ravensburg vor den 39 Gemeinden, davor hat der verheiratete Wahl-Baindter zwei landesweite Blinden-Organisationen gegründet.

Auch die Stadt Wangen berät er in Sachen Barrierefreiheit und Teilhabe von Menschen mit Behinderung am gesellschaftlichen Leben. Sie bedeute für ihn „etwas in der üblichen Art und Weise ohne fremde Hilfe benutzen zu können“. Er halte beispielsweise nichts davon, spezielle Angebote nur für Behinderte zu schaffen – sondern die bestehenden Angebote so auszurichten, dass alle Menschen daran teilnehmen können. Leichte Sprache oder Rampen würden auch „den zugewanderten Menschen helfen oder Eltern mit Kinderwägen“.

Nachholbedarf in Wangen

Wangen beschreibt Hopperdietzel als „positives Beispiel“ in Sachen Inklusion. Durch die Einführung eines Behindertenbeauftragten würden die Belange von Menschen mit Behinderungen gehört. Bei öffentlichen Veranstaltungen sei oft ein Gebärden-Dolmetscher dabei.

Doch auch in Wangen gebe es „Nachholbedarf“, vor allem an Hauptbahnhof und Bushaltestellen. „Der öffentliche Verkehr ist wichtig für alle, die nicht mehr fahren können“, sagt der gelernte Techniker. „Das gilt auch hier nicht nur für Menschen mit Behinderung, sondern beispielsweise auch für ältere Menschen.“ Es bräuchte mehr visuelle oder akustische Hilfsmittel wie Lautsprecher für Ansagen oder Anzeigetafeln.

Diejenigen, die mit Einschränkungen noch Auto fahren können, bräuchten bessere Parkmöglichkeiten, sagt er. „Es gibt es blauen und den gelben Parkausweis. Bei letzterem ist die Vergabepraxis nicht ganz so restriktiv“, erklärt er. Der blaue Ausweis gelte europaweit und erlaube das Parken auf Behindertenparkplätzen, der gelbe gewähre lediglich Parkerleichterungen. Man könne überlegen, ob nicht nur Rollstuhlfahrer, sondern beispielsweise auch Rheumapatienten einen der blauen Ausweise bekommen könnten. „Die haben starke Schmerzen beim Tragen der Einkäufe zum Auto“, sagt Hopperdietzel. Daher würde auch ihnen ein näherer Parkplatz helfen. Doch der Behindertenbeauftragte gibt eines zu Bedenken: „Was ist, wenn dann ein Rollstuhlfahrer einen Parkplatz braucht, und alle belegt sind?“ Daher bräuchte es generell mehr Behindertenparkplätze, so Hopperdietzel.

Die nächsten beiden Jahre wird sich Hopperdietzel um Dinge wie diese kümmern. „Ich wünsche mir, dass die Menschen mit Behinderung sich einbringen und ihre Stimme für ihre Forderungen erheben“, sagt er.

Im Internet ist ein kurzes Interview mit Hopperdietzel zu sehen. Zu finden ist es unter

www.schwaebische.de/wangen