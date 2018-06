Bahnreisende in Region brauchen noch mehr Geduld

Zeitplan der Elektrifizierung im Landkreis Lindau

Von 2. Juli bis Mitte/Ende August 2018 ist die Strecke zwischen Hergatz und Lindau täglich von 9.30 bis 15.30 Uhr gesperrt. In dieser Zeit fahren nur Busse, Fahrgäste müssen mit Verzögerungen rechnen und entsprechend früher losfahren. Die Eurocity, die von Lindau eigentlich mittags in beide Richtungen, also nach München und Zürich fahren, fallen in den kommenden Wochen ganz aus. Ein Bahnsprecher erklärt das auf Anfrage damit, dass Tiefbauarbeiten für die Kabel des elektronischen Stellwerks zu verlegen sind.

Eigentlich wollte die Bahn schon erste Oberleitungsmasten aufstellen, doch das gehe nicht, weil das Eisenbahnbundesamt das Baurecht für den Abschnitt zwischen Sigmarszell und Lindau erst im Herbst erteilen werde. Für den Abschnitt zwischen Hergatz und Sigmarszell-Heimholz besteht seit 15. Mai Baurecht. Auch der Bau des Stellwerks ist bereits genehmigt.

Das Stellwerk am neuen Reutiner Bahnhof soll auch in diesem Sommer errichtet werden. Wichtig ist dann noch der Bau der sogenannten Überleitstelle in Weißensberg. Dabei handelt es sich um eine Weiche, damit Züge die Gleise wechseln können. „Diese ermöglicht es uns, ohne größere Einschränkungen des Zugverkehrs die Bauarbeiten bei eingleisigem Betrieb durchzuführen“, so der Bahnsprecher. Weitere Zugausfälle sollen damit verhindert werden. So sollen die Bauarbeiten zwischen Hergatz und Weißensberg nach Inbetriebnahme der Weiche am 29. April beginnen. Bis November 2019 sollen die Arbeiten in dem Bereich abgeschlossen sein, gleich danach folgt der Abschnitt zwischen Weißensberg und dem neuen Bahnhof in Reutin. Diese Arbeiten werden bis zum Sommer 2020 dauern. Alles mit dem Ziel, bis Dezember 2020 die Strecke zwischen Lindau und München unter Strom befahren zu können.