Weil zwei Ampelmasten an der Isnyer Kreuzung ausgetauscht werden, ist die B32 erst in die eine, später in die andere Richtung gesperrt. Momentan kann man nicht Richtung Isny und Kempten fahren, später ist die Richtung von Lindau nach Wangen kommend gesperrt. Eine Umleitung ist in der Stadt ausgeschildert.

Um 15 Uhr werden die Arbeiten voraussichtlich abgeschlossen sein und die Sperrungen aufgehoben, berichtet ein Arbeiter vor Ort. Etwa vor einem Jahr hatte ein Großtransporter den Ampelmast auf der Seite des Fahrradgeschäfts angefahren. Seitdem war der Mast leicht geknickt. Aus Sicherheitsgründen wollte man den Ampelmasten noch vor dem Winter austauschen, so der Arbeiter. Den Masten der Ampelanlage auf der Gegenfahrbahn in Höhe des Autohauses werde man im gleichen Zuge ebenfalls austauschen, aber aus Verschleißgründen. Da die Ersatzteile erst beschafft werden mussten und ein Statiker zur Prüfung herbeigezogen werden musste, würde der Austausch der Masten durch die Ampelbauer erst jetzt passieren.

Die Stadt nutzt die halb gesperrte B32 gleich mit, um parallel Asphaltarbeiten an einem Kanaldeckel auf Höhe der Esso-Tankstelle vorzunehmen.

Da die Baumaßnahmen jedoch besser voranschreiten als gedacht, werden die Sperrungen voraussichtlich schon gegen Nachmittag wieder aufgehoben sein, so der Mitarbeiter.