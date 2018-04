Büro informiert im Wangener Ausschuss zum Thema Verkehr

Der Verkehrsentwicklungsplan steht im Mittelpunkt der nächsten Sitzung des Ausschusses für Technik und Umwelt am Montag, 23. April, ab 18 Uhr im Rathaus. Vorgestellt werden die Ergebnisse der Bürgerinfoveranstaltung Anfang März, nähere Informationen soll es vom beauftragten Aalener Ingenieurbüro auch zu einigen Detailplanungen geben.

Seit der Vorstellung der „Leitbilder und Handlungsfelder“ des Verkehrsentwicklungsplans im Juli 2017 laufen diverse Detailuntersuchungen. Laut Sitzungsvorlage geht es dabei unter anderem um die Machbarkeit von Kreisverkehren entlang der B 32 (beispielsweise Kreuzung Siemensstraße) und an den Knotenpunkten Südring/Lindauer Straße und Lindauer Straße/Zeppelinstraße. Weitere Detailplanungen, auf die im Ausschuss näher eingegangen werden soll, gibt es zu folgenden Themen: Verkehrsberuhigung Jahnstraße im Bereich Gymnasium, Verkehrslenk- und Parkleitsystem, ÖPNV-Neukonzeption (Stadtverkehr), Fußgängerüberweg Isnyer Brücke sowie Parkraumbewirtschaftung.

Zu letzterem Thema hatte es bei der Haushaltsberatung einen Antrag der GOL-Fraktion gegeben. Sie forderte Schranken für den bislang kostenfreien P 2 zwischen Festplatz und Argensporthalle, um eine sogenannte nachschüssige Bezahlung zu ermöglichen. Laut Sitzungsvorlage will die Verwaltung den Antrag erst behandeln, wenn die Ergebnisse der Detailplanung für die Parkraumbewirtschaftung vorliegen – voraussichtlich im kommenden Herbst.

Beim Radverkehrskonzept als Teil des Verkehrsentwicklungsplans sollen die Planungen an Lindauer Straße, Leutkircher Straße, Gegenbaurstraße, Praßbergstraße , Isnyer Straße und B 32 laut Verwaltung bis spätestens 2019 umgesetzt sein. Auf der Bundesstraße sollen im Stadtgebiet auch die Ampeln überprüft und neu programmiert werden. Bei der Radabstellanlage am Bahnhof laufen derzeit die Arbeiten am Fundament, die Inbetriebnahme ist für Ende April vorgesehen, wie es in der Sitzungsvorlage heißt.