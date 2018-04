Bürgerspaziergänge beginnen wieder

Der erste Bürgerspaziergang dieses Jahres über das Landesgartenschaugelände 2024 findet am Donnerstag, 5. April, um 15 Uhr statt. Oberbürgermeister Michael Lang berichtet laut Presseankündigung auf dem Weg zwischen der Gallusbrücke und dem Erba-Areal, was sich über den Winter entwickelt hat und wie es weiter geht.

Besonders spannend dürfte demnach der Blick auf den Platz der Neuen Mitte im Erba-Quartier beim Schornstein sein, der in diesem Frühjahr fertiggestellt und am Samstag, 12. Mai, offiziell übergeben wird. Auf dem Erba-Areal tut sich zurzeit auch an anderer Stelle eine Menge, denn der Abriss der ehemaligen Weberei geht voran. Zudem haben private Eigentümer bereits mit ersten Sanierungsarbeiten begonnen. Treffpunkt ist am Gallussteg beim Landesgartenschaucontainer.