Bürgerforum Wangen startet Reparaturcafé

„Wegwerfen? Denkste!“ Mit diesem Motto lockt seit vergangenem Samstag das Reparaturcafé des Bürgerforums Wangen ehrenamtliche Reparateure und hilfesuchende Besucher in die Karlstraße. Hier werden defekte Sachen und Alltagsgegenstände repariert. Reparaturcafés leisten „Hilfe zur Selbsthilfe“, und sind ein Beitrag, um Ressourcen zu schonen. Wartezeiten können im Café bei Kaffee und Kuchen sowie anregenden Gesprächen überbrückt werden. Dabei kann man auch den Reparateuren zuschauen, gemeinsam mithelfen und erleben, wie die Reparateure an einem kniffligen Problem tüfteln.

Einmal monatlich öffnet das Reparatur Cafe am Samstag von 11 bis 15 Uhr seine Pforten. Bereits zur Eröffnung herrschte reger Andrang, und die vielen Interessierten zeigten sich von der Idee begeistert.

Vorbild Niederlanden

Die Repair- (Reparatur-)Café-Idee ist nicht neu: Sie kommt aus den Niederlanden, wurde 2009 ins Leben gerufen und ist heute eine internationale Bewegung mit drei Zielen: Reparieren auf moderne Weise auf lokaler Ebene wieder in die Gesellschaft zu tragen, Reparaturwissen zu erhalten und zu verbreiten und den sozialen Zusammenhalt der Gemeinschaft vor Ort zu fördern. Alle Beteiligten werkeln freiwillig und ehrenamtlich. Spenden werden gerne gesehen, die für die notwendigen allgemeinen Ausgaben verwendet werden.

Ulrich Mayr, Ansprechpartner für das Projekt, konnte zur Eröffnung am Samstag bereits 12 der insgesamt 18 ehrenamtlichen MitarbeiterInnen vorstellen. Darunter sind Elektromeister, Elektroniker, Elektriker, Ingenieure, Techniker, Schneidermeisterinnen und Schneiderinnen, Empfangsdamen und Küchenpersonal. In der Reparatur-Werkstatt wurde bereits fleißig gewerkelt und getüftelt: Defekte Bügeleisen und Bohrmaschinen wurden wieder flott gemacht, alte CD-Player wieder zum Laufen gebracht, Kleidungsstücke fachkundig genäht oder zu geschneidert. In gemütlicher, lockerer Atmosphäre wurde manches kaputte Teil repariert und so vor dem Wegwerfen gerettet.

Keine Garantie

Für die Reparatur gibt es bestimmte Regeln: Es können Gegenstände mitgebracht werden, die in einer Tasche Platz haben – also keine Großgeräte. Es werden auch keine Hausbesuche gemacht. Der Erfolg ist nicht garantiert, eine Gewährleistung kann nicht gegeben werden. Die mitgebrachten – hoffentlich reparierten – Gegenstände müssen anschließend von den Besuchern wieder mit nach Hause genommen werden. Notwendige Ersatzteile müssen in der Regel auch von den Besuchern besorgt werden.

Das Reparaturcafé ist gedacht als Unterstützung: Den Besuchern stehen Fachleute mit Rat und Tat zur Seite, Werkzeuge oder Messgeräte werden zur Verfügung gestellt. Bei allen „geringfügigen Hilfeleistungen“ gilt ein stillschweigender Haftungsausschluss. Eine detaillierte Hausordnung informiert die Besucher über die genauen Regeln und (begrenzten) Ansprüche für den Erfolg der Reparaturarbeiten. Gleichzeitig ist das Reparaturcafé auch ein Beitrag zum verantwortungsbewussten Umgang mit der Umwelt: Müllberge und der Konsumwahn sollen damit eingeschränkt werden.