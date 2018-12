Bürgerforum füllt erneut die Wangener Stadthalle

„Ein Highlight im Kalender des Bürgerforums.“ So bezeichnete der Vorsitzende Ulrich Mayr die Adventsfeier in seiner Begrüßung. Auch für die Stadthalle könnte die Adventsfeier ein Höhepunkt im Jahr sein: Geschmückter Weihnachtsbaum, Deko, Kerzenlichter, Plätzchenteller auf den langen Tischen und: Über ein Drittel der mittlerweile 920 Mitglieder waren zusammengekommen um ein paar gesellige und besinnliche Stunden miteinander zu verbringen. Es gab kaum mehr einen freien Platz.

Mayr sprach davon, wie die Adventszeit für jeden eine etwas andere Bedeutung habe, aber dennoch jeder herzlich aufgenommen werde. So auch eine Gruppe von Gehörlosen. Eine Gebärdendolmetscherin übersetzte ihnen das Gesagte in für sie verständliche Gestik und Mimik. So kam es, dass der hörgeschädigte Siegfried Deier in Gebärdensprache die Rede von OB Michael Lang ankündigte. Das war der einzige Moment während der ansonsten geselligen Feier, in dem die Stadthalle mucksmäuschenstill war. Die Gebärdendolmetscherin übersetzte für die restlichen Gäste. Der Rathauschef ließ es sich im Anschluss nicht nehmen, „Wangen im Allgäu“ in Gebärdensprache vorzuführen. Er betonte ferner, das Bürgerforum sei mitverantwortlich für eine Gemeinschaft, die leider nicht selbstverständlich sei. Er bezeichnete den Verein als „so etwas wie die soziale Hand der Stadt“ und dankte allen, die sich hier engagierten.

Engagement zeigten bei der Adventsfeier in erster Linie die musikalischen Gruppen. Ulrich Mayr führte hier durch das Programm. Zunächst spielte das Akkordeonorchester unter der Leitung von Olga Bussovikov. Mit Filmmusik von Yann Tiersen überzeugten sie ebenso wie mit Weihnachtsliedern. Anschließend spielte die im April gegründete Mundharmonikagruppe „The Little Drummerboy“. Leiter Erich Schöllhorn forderte bei „Lasst und froh und munter sein“ zum Mitsingen auf.

„Bleiben Sie uns lange erhalten, Sie haben großes Engagement gezeigt als Chordirektor des Bürgerforums“, sagte Ulrich Mayr und miente damit Dieter Schmidhäuser, dessen gemischter Chor unter anderem den ganzen Saal mit „Leise rieselt der Schnee“ zum Singen brachte. „Wenn der Schnee wenigstens schon rieseln würde“, konnte man daraufhin vernehmen. Zum vierten Mal bei der Adventsfeier dabei war das Saxofon-Quartett von Siegbert Schlor. Auch diese Musiker brachten ein gewisses Weihnachtsgefühl in die Stadthalle. Und was wäre das Bürgerforum ohne den Shanty-Chor? Die „Seeleute“ wussten auch in der Adventszeit musikalisch zu glänzen. Helga Gutermann dankte im Schlusswort allen Beteiligten.