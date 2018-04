Awamu wird Land in Uganda erwerben

Ein Vorstand mit künftig drei Vorsitzenden an der Spitze, eine damit verbundene Satzungsänderung, eine nach wie vor gute Liquidität und der jetzt endgültige Beschluss eines Landkaufs in Buyambi zeichneten die Mitgliederversammlung des Vereins „Awamu – Zusammen für Uganda“ am Dienstagabend im Gemeindehaus St. Martin aus. Schon im Januar kamen die Mitglieder zu einer außerordentlichen Versammlung zusammen und sprachen dem Vorstand ihr Vertrauen aus. Der Verein wurde, wie mehrfach berichtet, im vergangenen Jahr um 23 000 Euro auf betrügerische Art und Weise geprellt.

„Realistischerweise muss man sagen, wird die Sache im Sande verlaufen“, sagte Sarah Dillmann, bislang zweite Vorsitzende des Vereins. Mit der „Sache“ ist jener Betrug gemeint, dem der Verein im vergangenen Jahr aufgesessen ist, nachdem Betrüger sich in die E-Mail-Kommunikation zwischen Awamu Wangen und dem Projekt in Buyambi eingeschlichen und später Geld umgeleitet haben. Die zunächst von der Polizei empfohlene Kontaktaufrechterhaltung auf den alten Kommunikations-Wegen wurde inzwischen von Täterseite her eingestellt.

Ein Ergreifen des oder der Täter(s) erscheint wenig wahrscheinlich. Dennoch soll und wird die Arbeit für Buyambi weitergehen. So wollte es Ende Januar nicht nur der Vorstand. So wollten es auch die Mitglieder bei der damaligen Versammlung. Dass der eigentlich schon für das vergangene Jahr geplante Landkauf in Buyambi nun abermals auf der Tagesordnung stand, war daher nur logische Konsequenz. Einstimmig sprachen sich die 40 an der Versammlung anwesenden Mitglieder für die Bewilligung der dafür noch ausstehenden 10 000 Euro aus. Gesichert wird damit auch die Schule, die auf dem entsprechenden und nun bald ihr gehörenden Grundstück steht.

Einstimmig verliefen auch die Abstimmungen zur Satzungsänderung, die künftig die Möglichkeit bietet, bis zu drei gleichberechtigte Vorsitzende zu haben. Darüber hinaus muss in der Zukunft die Mitgliederversammlung nicht mehr zwingend im ersten Quartal, sondern lediglich im ersten Halbjahr abgehalten werden. Unter diesen Bedingungen war Margareta Riese auch bereit, weiter mit an der Spitze zu bleiben. Ihr zur Seite stehenden in den kommenden drei Jahren ihre beiden Mitvorsitzenden Sarah Dillmann und Edgar Rohmert.

Das Amt des Schatzmeisters teilen sich Ulrich Stefan und Marianne Wölfle. Neuer Schriftführer ist Dieter Borowski. Dem Vorstand gehören außerdem Annemarie Martin (Referentin für Öffentlichkeitsarbeit), Jennifer Heim und Claudia Dürrenberger (Referentinnen für Schulpatenschaften) sowie Josef Rauch (Referent Projektentwicklung) an. Zu Kassenprüfern wurden erneut Berthold Morent und Martina Staudacher gewählt.

Zuvor konnte Ulrich Stefan noch die Zahlen für das Jahr 2017 präsentieren, in dem der Verein erneut 160 893 Euro an Einnahmen verbuchen konnte. Dass ihnen – auf dem Papier – „nur“ 73 780 Euro an Ausgaben gegenüberstanden, lag daran, dass die Jahresabschlussüberweisung in Höhe von 71 425 von der Bank erst im Januar verbucht wurde.

Im Nachgang der Versammlung erklärte Margareta Riese auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“, dass die Spendenbereitschaft in den ersten Monaten des neuen Jahres gleichbleibend sei: „Für rund zehn Prozent der für uns verlorenen Summe haben wir Sonderspenden erhalten.“ Insgesamt seien die Reaktionen nach dem Gang an die Öffentlichkeit sehr positiv ausgefallen: „Viele haben uns den Rücken gestärkt und uns gesagt: Macht weiter und hört deshalb bitte nicht auf.“