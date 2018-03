Wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt die Polizei gegen Unbekannte, die in der Nacht zum Sonntag zwischen 20 und 3 Uhr in der Vogter Straße in Karsee mehrere Gullideckel aushoben und auf den Gehweg legten. Außerdem rissen sie laut Polizeibericht einen Leitpfosten heraus, den sie anschließend auf einen Wagen warfen. In diesem Bereich wurde auch ein demoliertes Hinweisschild aufgefunden.