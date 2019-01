Rund 11 000 Euro Sachschaden ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 12 Uhr in der Straße Im Urtel in Wangen entstanden, berichtet die Polizei. Ein Autofahrer fuhr aus einem Grundstück und touchierte hierbei vermutlich aus Unachtsamkeit einen vorbeifahrenden Pkw. Verletzt wurde dabei niemand.