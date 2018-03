Autos kollidieren an Kreuzung

Nur Blechschaden ist bei einem Verkehrsunfall entstanden, der sich am Mittwochabend gegen 16.45 Uhr in der Bodenseestraße ereignete. Eine 24-jährige Autofahrerin hatte laut Polizei von der Stadt kommend nach links in die Mooweiler Straße abbiegen wollen und dabei einen entgegenkommenden 45-jährigen Autofahrer übersehen. Obwohl dieser noch versuchte auszuweichen, streiften sich die beiden Fahrzeuge und der Mann kollidierte anschließend mit dem Fahrzeug einer 52-jährigen Frau, die an der Kreuzung verkehrsbedingt wartete.