Eine leicht verletzte Person sowie rund 4000 Euro Schaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Samstag gegen 13.15 Uhr in der Straße Am Waltersbühl, so die Polizei. Ein 51-jähriger Autofahrer, der gerade aus einem Parkplatz in die Straße einfahren wollte, kollidierte mit einer herannahenden 37-jährigen Pedelecfahrerin, die durch den Zusammenstoß stürzte und sich dabei leicht verletzte.