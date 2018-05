Bei einer Verkehrskontrolle ist laut Polizeibericht am Sonntag gegen 18.15 Uhr in der Isnyer Straße bei einem Autofahrer eine Atemalkoholkonzentration von rund 2,5 Promille festgestellt worden. Durch die Polizeibeamten wurde in einem Krankenhaus eine Blutentnahme veranlasst, die Weiterfahrt untersagt und der Führerschein des Fahrers einbehalten. Gegen ihn wird wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.