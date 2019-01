Rund 800 Euro Sachschaden hat ein unbekannter Autofahrer am Montag zwischen 16.30 Uhr und 18.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios in der Franz-Walchner-Straße verursacht. Der Unbekannte prallte laut Polizeibericht beim Aus- oder Einparken gegen die Beifahrertür eines Renault und hinterließ dabei eine Delle und weiße Lackreste. Anschließend machte sich der Verursacher aus dem Staub. Sachdienliche Hinweise sind erbeten an das Polizeirevier Wangen, Telefon 07522 / 9840.