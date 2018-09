Zu einem Unfall mit Sachschaden von mehreren hundert Euro ist es am Montag zwischen 9.15 Uhr und 15 Uhr auf einem Parkplatz in der Friedrich-Ebert-Straße in Wangen gekommen. Wie die Polizei berichtet, beschädigte ein Autofahrer vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen geparkten Opel und fuhr anschließend weiter, ohne sich um den angerichteten Sachschaden zu kümmern. Personen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wangen unter Telefon 07522 / 9840 zu melden.