Auf dem Parkplatz einer Gaststätte in der Rembrechtser Straße hat am Freitag, im Zeitraum von etwa 13.30 Uhr bis 15.30 Uhr, ein unbekannter Autofahrer einen geparkten Wagen der Marke Skoda angefahren und ist anschließend weggefahren, ohne sich um den verursachten Schaden in Höhe von etwa 500 Euro zu kümmern. Das teilt die Polizei mit.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wangen unter Telefon 07522 / 9840 in Verbindung zu setzen.