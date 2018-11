Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit hat ein 19-jähriger VW-Fahrer am Donnerstag gegen 21 Uhr in der Straße „Berg“ in Wangen einen Verkehrsunfall verursacht. Der junge Fahrer war laut Polizei in einer scharfen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Kinderschaukel geprallt. Ohne sich um den entstandenen Schaden von rund 3000 Euro zu kümmern, fuhr der 19-Jährige davon. Ein Zeuge wurde auf den Unfall durch den lauten Aufprall aufmerksam und informierte die Polizei. Bei der Anfahrt kam ihnen der VW entgegen, sodass dieser kontrolliert und eindeutig als Unfallverursacher identifiziert werden konnte. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden.