Auto gerät auf der A 96 bei Starkregen ins Schleudern.

Einen wirtschaftlichen Totalschaden an seinem Fahrzeug hat ein 20-jähriger Audifahrer am Sonntag gegen 19.30 Uhr auf der A 96 zwischen den Ausfahrten Wangen-West und Wangen-Nord verursacht. Das teilt die Polizei mit. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit geriet der junge Fahrer bei Starkregen ins Schleudern und prallte hierbei rechts in die Schutzplanke. Fahrer und Beifahrer blieben unverletzt, an der Schutzplanke wurden sechs Segmente beschädigt.