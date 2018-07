Aus Wangener Erba-Werkssiedlung wird Wohnanlage

Bis 2020 wird die frühere Erba-Werkssiedlung ein neues Gesicht bekommen. Während die Genossenschaft Wohnen Plus vor allem neue Gebäude auf dem Areal hinstellt, hat die Ritter Immobilien Treuhand GmbH vor, drei der einstigen, denkmalgeschützten Arbeiterhäuser zu sanieren. Bereits kommendes Jahr soll das erste fertig sein.

Noch sind die drei Arbeiterhäuser entlang des Kanals im „Dornröschenschlaf“: die Substanz ist gesichert, das Dach abgedichtet, die Fenster mit Spanholzplatten abgedeckt. Drumherum wird dagegen kräftig gearbeitet, im gesamten Gebiet werden derzeit Leitungen für Wasser/Abwasser, Strom oder Nahwärme verlegt. Spätestens Anfang 2019 sollen in der Werkssiedlung ebenfalls die Handwerker anrücken. Die Genehmigung vom Bauamt und vom Denkmalschutz liegt für die ersten beiden Häuser bereits vor.

Je acht Eigentumswohnungen

Entstehen sollen in den zwei Gebäuden jeweils acht Eigentumswohnungen, mit zwei und vier Zimmern und mit einer Fläche zwischen 45 und 90 Quadratmetern. Die Wohnungen im Erdgeschoss haben Garten, im Obergeschoss Balkone. „Letzteres ist für ein denkmalgeschütztes Haus außergewöhnlich“, sagt Investor Michael Ritter von der gleichnamigen Immobilien Treuhand. Die historische Dachform der Häuser soll erhalten werden, das Dachgeschoss wird saniert, aber nicht ausgebaut.

Am Ende entstehen sogenannte „Energieeffizienzhäuser Denkmal“, die Wohnungen können Käufer zudem steuerbegünstigt abschreiben. Die Nachfrage hierfür sei gut, berichtet Ritter, für das erste Haus seien dreiviertel der Wohnungen reserviert: „Ich gehe davon aus, dass nach den Sommerferien das Haus verkauft ist.“

Das mittlere Arbeiterhaus soll, nachdem das erste Gebäude fertig ist, dann anschließend in 2020 saniert werden. Wie und wann es mit dem dritten Haus weitergeht, ist aktuell noch nicht endgültig klar. „Die ersten beiden Häuser sind baulich in einem besseren Zustand, hier war klar, dass unser Plan funktioniert“, sagt Michael Ritter. „Das dritte Haus ist derzeit noch in der Untersuchungs- und Planungsphase.“

Die Abrissarbeiten auf dem Gelände der früheren Erba-Baumwollspinnerei sind in vollem Gange. Auch die Erschließung der einstigen Arbeitersiedlung läuft nach Plan.

