Aus menschenunwürdigen Behausungen saubere Wohnräume machen

Arme Kinder und Familien in Kolumbien unterstützen – das ist das Ziel des Vereins „Kinderhilfe La Flora“, der 2001 aus einer Privatinitiative der Eheleute Rosa und Anton Müller entstand. Bei der Mitgliederversammlung berichtete das Paar von seiner Reise nach Kolumbien, wo die beiden die unterstützten Kinder und Familien besuchten und sich von den Ergebnissen der Vereinsarbeit überzeugten.

„Dank großzügiger Spenden und der Hilfe eines ortsansässigen Architekten wurden für mehrere Familien aus menschenunwürdigen Behausungen freundliche und saubere Wohnräume geschaffen“, sagte Rosa Müller. Bei der Reise im November 2018 hätte das Ehepaar nicht alle Familien besuchen können. „Wir haben deshalb schwerpunktmäßig jene Wohnungen angeschaut, deren Situation wir in den zurückliegenden drei Jahren verbessern konnten“, sagte die Vorsitzende. Weiter war zu erfahren, dass die Veränderungen „einen sichtbar positiven Einfluss auf das gesamte Familienklima haben“. Die Mütter seien hoffnungsvoller und glücklicher gestimmt, weil sie ihren Kindern nun ein besseres Zuhause bieten könnten. Besonders freute sich Rosa Müller darüber: „Sogar die schulischen Leistungen der Kinder verbessern sich in einer hellen, freundlichen und ordentlichen Umgebung.“

Neben einem Fest, das von der für „La Flora“ tätigen Sozialarbeiterin Sandra und von Frauen und Kindern für die Gäste organisiert worden war, gab es auch ein Zusammentreffen mit einigen Jugendlichen, die die Schule bereits abgeschlossen haben und auf der Suche nach einer Ausbildung oder Arbeitsstelle sind. Die Vorstellung ist es, diese jungen Menschen bei ihren Bemühungen zu unterstützen und sie „auf dem Weg in eine bessere Zukunft weiterhin zu begleiten.“ Natürlich war auch die Rede von den 50 Kindern, die jeden Monat einen Gutschein über 20 Euro erhalten, um die nötigsten Grundnahrungsmittel einkaufen zu können. Darüber hinaus werden mit Spenden Arztbesuche, Medikamente oder Sehhilfen und Lernmaterialien finanziert. Glück bedeutet es für so manches Kind, wenn es beispielsweise ein Bett nur für sich allein bekommt. Anträge dafür können die Familien bei den monatlichen Treffen mit der Sozialarbeiterin stellen.

„Es ist so wenig, was erreicht werden kann, aber für die Menschen, die Unterstützung finden, ist es viel“, zieht Rosa Müller Bilanz. Um dann noch von jenen Aktivitäten zu sprechen, die für dieses Jahr in Wangen gedacht sind. So will man den Stand beim Weihnachtsmarkt aufgeben, dafür verstärkt Selbstproduziertes bei den Samstagsmärkten anbieten. Auch die Flohmärkte sollen mit dem Engagement der Realschule fortgesetzt werden.

„La Flora“ ist zwar mit 45 Mitgliedern ein verhältnismäßig kleiner Verein, aber die Hilfsbereitschaft vieler Menschen auch über eine Mitgliedschaft hinaus ist groß. Von Schatzmeisterin Herlinde Joser war zu erfahren, woher 2017 und 2018 die größten Beträge der Gesamteinnahmen von 36 310 Euro beziehungsweise 38 725 Euro kamen. Da ist das Projekt der Realschule Wangen unter der Überschrift „Mitmachen Ehrensache“ zu nennen, dann die Weihnachtsaktion der Schwäbischen Zeitung „Helfen macht Freude“, die Schule Schomburg und nicht zuletzt Bruno Sontheim und seine „Eine-Welt-Sänger“. Prüfer Wolfgang Gleichauf lobt die gute Kassenführung von Herlinde Joser, aber auch das Bemühen der Vorsitzenden Rosa Müller mit ihrem Team, die Ausgaben mit wenigen Hundert Euro so gering wie nur möglich zu halten. Die von Gleichauf beantragte Entlastung des Vorstands wurde dann auch einstimmig gewährt.