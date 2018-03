Aus früherem Etti-Lagergebäude wird provisorischer Parkplatz

Das einstige Etti-Lager an der Webergasse in Wangen wird seit einigen Tagen dem Erdboden gleich gemacht. Bis das unterkellerte Gebäude vollständig abgerissen ist, wird es laut Auskunft der beauftragten Firma aber noch bis Mitte kommender Woche dauern.

Eigentlich hätte das Lagerhaus bereits vergangenes Jahr abgebrochen werden sollen, doch es seien noch zusätzliche Untersuchungen nötig gewesen, wie der städtische Sanierungsbeauftragte Martin Schwenger auf SZ-Nachfrage sagte. In diesem Zuge seien auch die Anlieger gehört worden. Nach dem Abbruch sollen die Baugrube aufgefüllt werden und zumindest während der Neugestaltung der Karlstraße dieses Jahr ein provisorischer Parkplatz für die Anwohner entstehen. Was anschließend mit der Freifläche neben dem Spielplatz Am Metzigbach passiert, stehe noch nicht endgültig fest, so Schwenger weiter.