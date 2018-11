Aufstellen des Wangener Weihnachtsbaums: Das Spektakel im Liveticker

Bis der Wangener Weihnachtsbaum steht, kann einiges schief gehen. Vergangenes Jahr hatte er eine wahre Odyssee hinter sich, bis es endlich so weit war. Die „Schwäbische Zeitung“ begleitet das Spektakel dieses Mal in einem Liveticker. In Texten, Videoschnipseln und Fotos erfahren Leser in Echtzeit den aktuellen Stand der Aktion. Los geht es am Donnerstag um 7.30 Uhr.

Nahe der B32, in der Karl-Speidel-Straße 3, wird das diesjährige Exemplar geschlagen, mithilfe eines Autokrans angehoben und mit dem Langholzwagen samt Polizeieskorte zum 1,5 Kilometer entfernten Marktplatz gefahren. Vergangenes Jahr dauerte diese Prozedur doppelt so lang wie üblich. Mitarbeiter des Bauhofs waren von morgens um 7.40 bis nachmittags um 16 Uhr beschäftigt. Zahlreiche Passanten filmten das spektakuläre Ereignis.

Grund für die vielen Komplikationen war die Breite des Baums: Sie maß ganze acht Meter. Deshalb war die geplante Strecke zu schmal für den Transport. Der Traktor musste auf eine Wiese ausweichen, kam dort aber nicht weiter, weil der Regen den Boden aufgeweicht hatte. Das Fahrzeug musste mit einer Seilwinde herausgezogen werden. Damit fingen die Probleme jedoch erst an: Unter anderem wurde Schulbus über eine halbe Stunde lang blockiert, außerdem musste die Polizei den Gegenverkehr stoppen; Verkehrsschilder und andere Hindernisse standen im Weg.

Ob dieses Jahr alles glatt geht?

Fertigsägen für den Transport: Ayhan Coskun bei der Arbeit. Viele hielten den Transport des Wangener Christbaum digital fest – hier beim Verladen in Trifts. Schwertransport mit Überbreite: Der Baum auf der B 32. Presspassung: Der Wangener Weihnachtsbaum wurde durch die enge Schmiedstraße durchgedrückt. (Foto: Fotos: treffler) Die Mühen haben sich für den diesjährigen Weihnachtsbaum gelohnt.

Der Wangener Weihnachtsbaum steht als einer der ersten in der Region auf dem Marktplatz. Das war allerdings alles andere als ein Zuckerschlecken.