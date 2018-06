Auf der Suche nach Prioritäten und Einsparpotenzial

Der Wangener Haushaltsplan für 2015 ist zwar mit großer Mehrheit beschlossen, bei der jüngsten Sitzung sparten die vier Fraktionen jedoch nicht mit Kritik an der Verwaltung. Es ging bei künftigen Großprojekten um eine fehlende, langfristige Prioritätenliste. Und es ging darum, die städtischen Strukturen effizienter zu machen und so die laufenden Kosten zu senken. So sprachen sich CDU und SPD explizit für ein externes Gutachten der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) aus.

Der fehlende „rote Faden“ in der Wangener Stadtpolitik war der zentrale Gedanke in der Haushaltsrede des GOL-Fraktionsvorsitzenden Tilman Schauwecker (siehe auch nächste Seite). Der schwächelnde Verwaltungshaushalt, stark steigende Personalkosten, die Priorisierung von Großinvestitionen und ein Durchleuchten aller städtischen Aufgabenbereiche waren weitere Begriffe, die sich wie ein roter Faden durch die dritte Beratung des Haushaltsplans zogen.

Auch CDU ist jetzt für ein externes Gutachten

Vor allem bei letzterem Punkt sah sich die SPD, die vor allem wegen ihrer Ansicht nach ungenügender Einsparungen als einzige Fraktion dem Haushalt nicht zustimmte, in ihrem Bemühen der vergangenen Jahre bestätigt. Die Forderung des Fraktionsvorsitzenden Alwin Burth nach einer Untersuchung der Verwaltung „ohne Tabu“ auf Effektivität und Kosteneinsparung nahm am Montagabend auch Paul Müller auf. Der CDU-Fraktionschef sah die Zeit gekommen, „sämtliche Aufgabenbereiche, Aufgabenzuschnitte und Organisation der Verwaltung in Kernstadt und Ortschaften genau zu durchleuchten“. Wie Burth will auch Müller deshalb ein externes Gutachten durch die Gemeindeprüfungsanstalt zeitnah, vielleicht schon im kommenden Jahr, auf den Weg bringen. Dem will sich OB Michael Lang nicht entgegenstellen, wenngleich der Rathauschef sich „nicht vorstellen kann, dass dabei etwas rauskommt“ und er die Verwaltung schon jetzt an der Grenze der Belastbarkeit sieht.

Kritische Töne zu möglichem Anbau an Gemeinschaftsschule

Die ist derzeit mit der Planung diverser Projekte beschäftigt. Wie und in welcher Reihenfolge städtische Großinvestitionen getätigt werden, darüber gab es stellenweise auch in den jeweiligen Ratsfraktionen unterschiedliche Auffassungen. Zumindest Mehrheitsmeinung bleibt, dass der Bildungsbereich mit Schulen und Kindergärten weiter Priorität haben und die kostspielige Sanierung des Gymnasiums-Altbaus samt Verbindungstrakt in 2016 begonnen werden soll. Hinsichtlich eines Erweiterungsbaus an der Gemeinschaftsschule am Praßberg gab es jedoch vor allem von CDU und Freien Wählern kritische Töne, die zuvor die Nutzung der frei werdenden Anton-von-Gegenbaur-Schule geklärt haben wollen.

Beim geplanten Kunstrasen an der Realschule gingen die Meinungen schon wieder auseinander (siehe Bericht unten), und beim Thema „Lehrschwimmbad“ zeichnet sich ab, dass dieses Millionenprojekt nicht einmal mittelfristig verwirklicht wird. Entsprechende Andeutungen kamen in erster Linie von der GOL und den Freien Wählern, dessen Fraktionschef Otto Lautenschlager erklärte: „Meine Aussage, das Bad nach der Landesgartenschau zu bauen, wird immer wahrscheinlicher.“

Die Themen „Landesgartenschau 2024“, die damit verbundene „Soziale Stadt“ samt Entwicklung des Erba-Areals nutzten manche Fraktionen für weitere Kritik an der Verwaltung. Am stärksten tat dies Tilman Schauwecker, der einen Bürgerwettbewerb forderte, hierfür 20 000 Euro beantragte, und grundsätzlich den politischen Willen vermisste. Ein weiterer Antrag betraf die „richtungsweisende“ Ausgliederung der Stadtgärtnerei aus dem Bauhof. Vorwürfen, die Stadt müsse das Planungstempo erhöhen, entgegnete OB Lang: „Wir sind vergleichsweise weit. In keiner anderer Stadt war der Planungswettbewerb bereits zehn Jahre vorher abgeschlossen.“

Die großen Investitionen der kommenden Jahre will der Gemeinderat auf einer Klausurtagung im kommenden Sommer priorisieren. Nachdem die GOL damit einverstanden war, dass ihre insgesamt drei Anträge zeitnah behandelt werden, stimmte das Gremium am Montagabend - bis auf die vier anwesenden SPDler - mit großer Mehrheit dem Haushaltsplan fürs laufende Jahr zu.

Die zusammengefassten Haushaltsreden der vier Ratsfraktionen finden Sie auf der kommenden Seite.

