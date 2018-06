Auf dem Erba-Kamin ist auch ein Nesthäkchen zur Welt gekommen

Es ist nicht ein Jungstorch auf dem Erba-Kamin, es sind auch nicht zwei Tiere. Nein, es ist dreifacher Nachwuchs, der auf dem hohen Schornstein das Licht der Welt erblickt hat.

Heraus gefunden hat diese erfreuliche Tatsache Berthold Brommer. Am Montagabend hat er erneut sein Kameraobjektiv auf den Kamin gerichtet. Dabei kam zum Vorschein, dass dort ein Jungstorch mehr als bislang angenommen wächst und gedeiht. Georg Heine vom Wangener Nabu bezeichnet das Tier als Nesthäkchen, das in der vergangenen Woche noch nicht beobachtet werden konnte. Zu erkennen sei dies an dem Großenunterschied im Verhältnis zu den anderen Jungtieren. Storchenliebhaber in der Region hoffen jetzt natürlich, dass die Tiere durchkommen.