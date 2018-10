Mehr Freizeit oder mehr Geld? Auch bei den jetzt beginnenden Tarifverhandlungen bei der Deutschen Bahn wird über dieses Wahlmodell wieder diskutiert werden. Anlass für die „Schwäbische Zeitung“, sich einmal bei hiesigen Arbeitgebern und Interessenvertretern umzuhören, ob ein solches Tarifmodell ebenfalls eine Option wäre.

Bereits im vergangenen Jahr konnten die Beschäftigten der Deutschen Bahn wählen und ab 2018 die zweite Stufe der Gehaltserhöhung – 2,6 Prozent – auf Wunsch umwandeln in eine Stunde weniger Wochenarbeitszeit oder sechs Tage mehr Urlaub. 56 Prozent entschieden sich damals für Letzteres, knapp 42 Prozent für mehr Geld. Die Gewerkschaften forderten daraufhin als Konsequenz vom Konzern 3000 Neueinstellungen. Auch bei den nun anstehenden Tarifverhandlungen will die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft ihren Mitgliedern wieder eine Wahl zwischen Lohnerhöhung, kürzerer Wochenarbeitszeit oder zusätzlicher Urlaubstage ermöglichen.

„Kleine Betriebe tun sich schwerer“

Marcus Eberlei vom Wangener Wirtschaftskreis (Wawi), der Interessenvertretung von Unternehmern aus der Region, hält ein solches Wahlmodell für eine stark unternehmensbezogene Entscheidung. „Es ist eine Frage, ob sich das eine Firma wirtschaftlich leisten kann“, so der Wawi-Sprecher. „Kleine Betriebe tun sich da sicherlich schwerer.“ Gleichwohl könnten solche flexiblen Arbeitszeitmodelle im Kampf um qualifiziertes Fachpersonal interessant sein. „Beschäftigte bewerten mehr Freizeit oft höher als mehr Geld“, so Eberlei weiter. „In manchen Situationen kann ich mir deshalb schon vorstellen, dass Arbeitgeber auch entsprechend auf Arbeitnehmer zugehen, um sie zu bekommen oder um sie zu halten.“

Um als „Arbeitgeber attraktiv zu sein“ und Arbeitsbedingungen zu schaffen, die „den speziellen Lebenssituationen der Beschäftigten gerecht werden“, setzt auch die Oberschwabenklinik als einer der größten Arbeitgeber in der Region auf flexible Lösungen bei Gehalt und Freizeit. Deshalb habe die OSK seit diesem Jahr ein persönliches „Zeitwertkonto“ eingeführt, auf das Bestandteile des Gehalts eingezahlt werden könnten. „Dies können Teile des normalen Grundgehalts, der Gegenwert von Überstunden, in Ausnahmefällen nicht genommene Urlaubstage oder auch Sonderzahlungen sein“, so ein OSK-Sprecher weiter. Die eingezahlten Beträge würden verzinst, das Guthaben könne dann auf verschiedene Art verwendet werden: als Auszahlung, für befristete Freistellung (beispielsweise Kinderbetreuung) oder ein „Sabbatical“ (bis zu zwölf Monate), aber auch für eine befristete Reduzierung der Arbeitszeit oder einen früheren Renteneintritt. „Ich kann die Tarifverhandlungen bei der Bahn natürlich von außen nicht bewerten“, sagt der OSK-Sprecher. „Aber ich meine, dass unser Instrument weiter geht.“

Das Wahlmodell beim Großkonzern Deutsche Bahn sei auf Firmen wie SET Power Systems nicht übertragbar, sagt Tobias Schelter. Der kaufmännischer Leiter des Herstellers von Testsystemen für spezielle Komponenten von Elektrofahrzeugen im Waltersbühl verweist jedoch auf bereits existierende, flexible Arbeitszeitmodelle in seinem Unternehmen. Gleichwohl: „Wir bewegen uns in einem Wachstumsfeld und suchen gerade massiv qualifizierte Fachkräfte“, so Schelter. „Da sind wir natürlich froh, wenn diese Leute dann bei uns auch Vollzeit arbeiten.“

„Den Mitarbeitern grundsätzlich die Möglichkeit zu geben, einen Teil einer anstehenden Gehaltserhöhung in Freizeit umzuwandeln, ist positiv zu bewerten“, sagt Michael Gresens, Vorstandsmitglied der Kreissparkasse Ravensburg. Da dies aber im Unternehmen gesteuert und in den einzelnen Fachbereichen umgesetzt werden müsse, sei die Realisierung nicht ganz einfach.

Der größte Arbeitgeber Wangens, die Waldner Unternehmensgruppe, wollte sich auf SZ-Anfrage hin zu der Thematik „Wahlmodell als Option und flexible Arbeitszeitmodelle“ nicht äußern.