Auch Miller & Monroe in Wangen ist von Insolvenz betroffen

Von der Insolvenz der Vidrea Deutschland GmbH (SZ berichtete), die hinter der Modekette Miller & Monroe steht, sind auch in Wangen Mitarbeiter betroffen. Wie es mit der Filiale im Argencenter weitergeht, ist derzeit offen.

Die Filiale im Wangener Argencenter wurde erst im Herbst letzten Jahres unter dem neuen Namen Miller & Monroe wiedereröffnet, nachdem die daheinter steckende Tochtergesellschaft der niederländischen „Vidrea Retail B.V“ die Filiale von der zu diesem Zeitpunkt insolventen Modekette Charles Vögele übernommen hatte. Das Sortiment für Männer und Frauen richte sich an die Zielgruppe 40 plus, hieß es damals.

Die Vidrea Deutschland GmbH mit Sitz in Sigmaringen hat nun am 1. März jedoch selbst Insolvenz angemeldet. Zum vorläufigen Insolvenzverwalter wurde der Stuttgarter Rechtsanwalt Jochen Sedlitz bestellt. Er will zusammen mit der Geschäftsleitung um Alexander Hes ein Sanierungskonzept erarbeiten, das möglichst viele Arbeitsplätze und Standorte erhält. Die Löhne der Mitarbeiter seien bis Juni über das Insolvenzgeld gesichert. Für die Kunden ändere sich erst einmal nichts, so Hes. „Der Betrieb wird uneingeschränkt fortgeführt.“ Der Grund für das Insolvenzverfahren sei, dass wichtige finanzielle Zusagen des Verkäufers, der früheren Charles Vögele Schweiz, nicht eingehalten wurden. Von der Insolvenz betroffen sind in Wangen rund acht Mitarbeiter, die damals übernommen worden waren.