Auch in Wangen gibt es sie: Jene jungen Menschen, die Freitag für Freitag in den Klimastreik treten, um auf klimapolitische Missstände aufmerksam zu machen und eine nachhaltige Klimapolitik einzufordern. Während seit dem 25. Januar bislang eine überschaubare Zahl die Schule Schule sein ließ, ist in Kürze Größeres geplant. „Dann wird es eine größere Freitagsdemo geben“, sagt Alwin Schürer.

„Kohlebagger stoppen“, „Nachhaltige Energie“ oder „mehr recyclen“ steht auf ihren Plakaten. Sie stehen am Rande des Marktplatzes. Drei der vier jungen Männer sind Schüler des Beruflichen Schulzentrums Wangen (BSW). Tilo Schürer arbeitet bereits: „Mein Chef vom Biohof Endraß gibt mir dafür frei.“

Weltweit hat die Aktion „Fridays for Future“ in den vergangenen Wochen und Monaten Schlagzeilen gemacht. In Wangen sind es „so zwischen zwei und sieben“ junge Menschen, die sich für die Sache stark machen.

Probleme mit der Schule gibt es laut Alwin Schürer nicht: „Natürlich muss der Stoff nachgeholt werden.“ Auch Tobias Vey bestätigt: „Die Lehrer sind da relativ tolerant.“ Reaktionen von Passanten gibt es häufiger. „Die sind hauptsächlich positiv“, erzählt Alwin Schürer.

In zwei Wochen soll „Fridays for Future“, so Alwin Schürer, nun erstmals größere Dimensionen annehmen: „Ab 9 Uhr ist am 15. März eine Demo geplant.“