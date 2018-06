Außergewöhnliches Orchester, professionelle Gesangssolisten

Ein außergewöhnliches Orchester und ein junges professionelles Gesangssolistenquartett hat der Oratorienchor für die Aufführung von Bachs anspruchsvoller „h-Moll-Messe“ engagiert. Diese erklingt am Sonntag, 24. Juni, 19 Uhr, in der St. Ulrichskirche Wangen, teilen die Veranstalter mit.

Sopranistin Heike Heilmann ist laut Mitteilung in Wangen aufgewachsen und hat an den Jugendmusikschulen in Wangen und Ravensburg ihre erste grundlegende Gesangsausbildung erhalten. Mehrfach erhielt sie den Ersten und Zweiten Bundespreis beim Wettbewerb „Jugend musiziert“. Nach dem Abitur studierte sie Gesang an den Musikhochschulen in Freiburg und Frankfurt am Main. Dort wurde sie auch Mitglied der Opernklasse. Zahlreiche Auszeichnungen und Opernengagements, Konzerte und CD-Einspielungen mit namhaften Dirigenten markieren ihre bemerkenswerte Karriere, heißt es weiter.

Ulrike Malotta, Mezzosopran, stammt aus München. Sie begann laut Mitteilung ihre Gesangsausbildung bei Tanja d’Althann und setzte diese in vielen Meisterkursen fort, zum Beispiel bei Christa Ludwig, Christian Gerhaher oder Angelika Kirchschlager. Derzeit studiert sie in der Gesangsklasse bei Hedwig Fassbender an der Musikhochschule Frankfurt am Main. Die Mezzosopranistin war schon mehrfach auf der Opernbühne zu erleben. Einen weiteren Schwerpunkt ihres musikalischen Wirkens bildet der Konzertgesang. Sie konzertiert zum Beispiel regelmäßig mit den Münchner- oder Bamberger Symphonikern. Eine besondere Liebe hege Malotta laut Veranstalter für den Lied- und Ensemblegesang. Erst kürzlich trat sie mit Schumannliedern und Quartetten in Antwerpen auf.

Der Tenor Christian Rathgeber erhielt seine erste musikalische Ausbildung im Windsbacher Knabenchor, teilen die Veranstalter mit. Neben seiner Ausbildung und Berufstätigkeit als Heilerziehungspfleger nahm er privaten Gesangsunterricht. Dann absolvierte er ein Diplom-Gesangsstudium an der Musikhochschule Mainz. Sein Schwerpunkt liegt auf Tenorpartien der „Alten Musik“ und der frühen Romantik. Christian Rathgeber ist regelmäßiger Solist der „Bachkantatenreihe“ Mainz und der Opernbühne im Staatstheater Mainz.

Der Bassist Felix Rathgeber kam wie sein Bruder Christian über den Windsbacher Knabenchor zum Gesang. Nach der Sängerknabenzeit studierte er laut Ankündigung Gesang an der Musikhochschule Würzburg und nahm an Meisterkursen teil. Zu seinem Repertoire gehören fast alle gängigen Werke der Kirchenmusik. So sang er als Solist bereits europaweit, aber auch in China und Japan. Seit der Spielzeit 2015/2016 ist er festes Ensemblemitglied am Landestheater Coburg. In der Spielzeit 2017/18 debütierte Felix Rathgeber am Staatstheater Saarbrücken.

„La Banda“ ist laut Mitteilung ein Orchester aus renommierten Musikern der „Alten Musik-Szene“. Mit einem umfangreichen Repertoire großer Passionen, Oratorien und anderer klassischer Chorwerke hat sich La Banda laut Veranstalter einen ausgezeichneten Ruf erspielt.

„Alte“, also historische Instrumente, und ein Studium der Spieltechnik früherer Jahrhunderte seien die Basis für ein ungewöhnliches Klangerlebnis. Im Vordergrund der musikalischen Überlegungen stehe die Idee, Geist und Herz der Musik früherer Epochen wieder fühlbar und erlebbar zu machen, so der Oratorienchor.