Asylantrag in mehreren Ländern gestellt.

Ein 25-jähriger Somalier steht im Verdacht, in gleich drei europäischen Ländern einen Asylantrag gestellt und Sozialleistungen bezogen zu haben. Die die Polizei berichtet, war der junge Mann den Beamten des Verkehrskommissariats bei der Kontrolle eines Fernbusses auf der A 96 bei Kißlegg aufgefallen. Der Mann wies sich mit italienischen Papieren aus und verschwieg, dass er auch in Deutschland unter anderem Namen Asyl beantragt hatte. Die Beamten fanden an seinem Sitzplatz jedoch die deutschen Duldungspapiere, die der 25-Jährige dort versteckt hatte. Wie die weiteren Nachforschungen der Polizei ergaben, hatte der Somalier auch in Frankreich einen Asylantrag gestellt. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.