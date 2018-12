Argos AG übergibt1500 Euro an die SZ-Nothilfe

„Seit 16 Jahren suchen wir uns in der Vorweihnachtszeit ein regionales Projekt aus, um etwas Gutes zu tun“, sagt Klaus Abt von der Wangener Vertretung der regional tätigen Argos AG. In diesem Jahr profitiert die SZ Nothilfe vom Engagement des Finanzdienstleistungsunternehmens. Susi Weber, Vorsitzende der SZ-Nothilfe-Allgäu-Gruppe, durfte 1500 Euro vom Argos AG-Team in Empfang nehmen. Die im Kreis Ravensburg tätige SZ Nothilfe hilft unschuldig in Not geratenen Menschen im gesamten Kreisgebiet. In den gut 20 Jahren ihres Bestehens konnten rund 1,5 Millionen Euro gesammelt und in mehr als 4000 Fällen geholfen werden. Unser Bild zeigt von links Thomas Brockof, Alfons Netzer, Dirk Kautenberger, Susi Weber und Klaus Abt. Foto: Ullmayer