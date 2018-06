Argenbühler Sommerabendkonzerte starten

Bei hoffentlich gutem Wetter starten heute, Dienstag, 19. Juni, die Sommerabendkonzerte in der Gemeinde Argenbühl. Um 19.30 Uhr spielt die Musikkapelle Ratzenried im Schlosshof, teilt das Gästeamt Argenbühl weiter mit. Es bewirten die Landfrauen aus Ratzenried. Zuvor wird Berthold Büchele als Vertreter des Heimatvereins alle Konzertbesucher und Interessierten durch die Dorfgeschichte von Ratzenried führen. Treffpunkt am Dorfbrunnen ist um 18.30 Uhr.

Am 26. Juni spielt die Musikkapelle Eglofs auf dem historischen Dorfplatz. Das Repertoire reicht von traditioneller Marschmusik über moderne Unterhaltungsmusik bis hin zur konzertanten Blasmusik. Unterm Kastanienbaum im Sonnengarten Eisenharz unterhalten die Musikkapelle Eisenharz die Zuhörer am 3. Juli und der Musikverein Christazhofen auf dem Schulhof am 10. Juli. Ganz besonders freuen sich laut Gemeinde alle auf das Konzert des Vororchesters und des Jugendblasorchesters Argenbühl am 17. Juli im Sonnengarten in Eisenharz.

Höhepunkt ist in diesem Jahr der 20. Sternmarsch mit allen Musikkapellen und dem Jugendblasorchester auf dem Dorfplatz in Eglofs am 24. Juli. Ein „großartiges und weit über die Region hinaus bekanntes Musikereignis mit bekannten Märschen und Polkas in einzigartigem Ambiente und den jeweiligen Fahnenabordnungen“, heißt es weiter. Beim Gesamtchor unter der Leitung des Dirigenten der Musikkapelle Ratzenried spielen circa 300 Musikanten.

Beim „Abend der Chöre“ am Freitag, 13. Juli, um 19.30 Uhr im Stillen Winkel in Eglofs präsentieren der Kinder- und Jugendchor Argenbühl, Inseltöne Lindau, der Männerchor Eglofs und das Vokalensemble Quintessenz ein buntes Programm. Bei allen Konzerten bewirten die Vereine und Gasthäuser vor Ort. Die Konzerte finden nur bei trockener Witterung statt. Ausweichtermin vom Sternmarsch ist der 31. Juli.

Die Termine im Überblick:

Dienstag, 19. Juni, 19.30 Uhr: Schlosshof Ratzenried, Musikkapelle Ratzenried

Dienstag, 26. Juni, 19.30 Uhr: Dorfplatz Eglofs, MK Eglofs

Dienstag, 3. Juli, 19.30 Uhr: Sonnengarten Eisenharz, Musikkapelle Eisenharz

Dienstag, 10. Juli, 19.30 Uhr: Schulhof Christazhofen, Musikverein Christazhofen

Freitag, 13. Juli, 19.30 Uhr: Stiller Winkel Eglofs, Abend der Chöre

Dienstag, 17. Juli, 19.30 Uhr: Sonnengarten Eisenharz, Vororchester und Jugendblasorchester Argenbühl

Dienstag, 24. Juli, 19.30 Uhr: Dorfplatz Eglofs, 20 Jahre Sternmarsch

Dienstag, 31. Juli, 19.30 Uhr: Burgruine Ratzenried, MK Eisenharz

Dienstag, 7. August, 19.30 Uhr: Dorfplatz Siggen, MK Eglofs

Dienstag, 14. August, 19.30 Uhr: Schulhof Christazhofen, Musikverein Siggen

Dienstag, 21. August, 19.30 Uhr: Sonnengarten Eisenharz, MV Christazhofen

Dienstag, 28. August, 19.30 Uhr: Dorfplatz Eglofs, MK Ratzenried