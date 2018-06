Arbeitslosenquote liegt im Raum Wangen bei 3,0 Prozent

Das lange Warten hat ein Ende: Diese Woche beginnt die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland. Mit dem Spiel des Gastgebers gegen Saudi-Arabien wird am Donnerstag um 17 Uhr das größte Sportereignis des Jahres angepfiffen – und Zehntausende Fans in der Region fiebern mit.

Wer gerne mit vielen Menschen gemeinsam der deutschen Nationalmannschaft zujubeln möchte oder spannende Begegnungen anderer Teams auf Großbildleinwand anschauen möchte, findet in Ulm und dem Landkreis Neu-Ulm zahlreiche Möglichkeiten dazu.