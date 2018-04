Arbeitslosenquote in der Region Wangen sinkt auf 2,5 Prozent

Der positive Trend auf dem Arbeitsmarkt in der Region Wangen hält an. Im April sank die Zahl der Arbeitslosen um 52 auf 1461 Menschen. Dies entspricht einer Quote von 2,5 Prozent, wie die Agentur für Arbeit Konstanz-Ravensburg mitteilt.

Gegenüber dem Vorjahresmonat ist die Arbeitslosenquote im Geschäftsstellenbezirk Wangen (entspricht dem Altkreis Wangen) damit um 0,4 Prozent gesunken, auch im Vergleich zum März 2018 ergibt sich eine Verbesserung um 0,1 Prozent. Die offenen Stellen sind im April geringfügig um drei auf 1446 angestiegen. Im Vergleich zum April 2017 gab es damit 292 Arbeitsstellen mehr.