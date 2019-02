Arbeit beim SAV Wangen wird künftig auf mehr Schultern verteilt

In ihrer Hauptversammlung hat die Ortsgruppe Wangen des Schwäbischen Albvereins (SAV) ein neues Vorstandsgremium gewählt. Vor zwei Jahren hatte Meinrad Sailer bereits angekündigt, den Vorsitz abgeben zu wollen.

Bevor Rolf Kesenheimer vom Gesamtvorstand des SAV die Wahlen leitete, arbeitete Meinrad Sailer noch einmal die gut vorbereiteten und zügig abgewickelten Punkte der Tagesordnung ab. Vom Geschäftsjahr 2018 wusste er zu berichten, dass es von den in die Vereinssatzung aufgenommenen Bestimmungen zum neuen Reiserecht und denen des Datenschutzes gekennzeichnet war. Um dann an die fünf im vergangenen Jahr verstorbenen Mitglieder zu erinnern und die neuesten Zahlen vorzulegen: „Wir hatten sieben Abmeldungen und acht Neuaufnahmen. Derzeit gehören zu uns 161 Frauen und Männer.“

Namentlich nannte Sailer Schriftführerin und Pressereferentin Theresia Huber und Rechnerin Jutta Schädler, denen er für ihren unermüdlichen Einsatz dankte und sie mit einem „Weiter so“ grüßte. Wie er die Wanderführer für das Aussuchen von „Aktivitäten in schöner Landschaft“ lobte und die Hoffnung aussprach, dass man „neue Gesichter willkommen heißen kann“.

In diesem Zusammenhang sprach Wanderwart Resi Pohl von auf das Jahr 2018 verteilten 333 Personen, die an elf Halbtagswanderungen teilgenommen und insgesamt 100 Kilometer zurückgelegt haben. Erwähnung fanden ebenso die 112 Wanderer, die an sechs ganzen Tagen 81 Kilometer unterwegs waren.

Meinrad Sailer, der zusammen mit seiner Frau Renate auch weiterhin das Amt der Wegewartung bekleiden wird, informierte über das Ausmaß der Betreuung: Es waren 116 Kilometer, von denen 29 Kilometer „nach den Richtlinien des SAV aufgehoben wurden“. Was darunter zu verstehen ist, erklärte Sailerso: „Das sind Pfade, welche vom Tourismusverband als Albvereinswegen laufen und von dort aus auch markiert werden.“ Als Beispiel nannte Sailer die mit einem roten Kreuz gekennzeichnete Strecke Hofgut Dürren über Riehlings, Gutermann, Wolfshaus und Leupolz Mühle nach Karsee und dem Hofgut Eggenreute.

Dass es eine auf 33 Erwachsene und 13 Kinder angewachsene Familiengruppe gibt und diese im Sommer wie im Winter unterhaltsame Ausflüge unternimmt, das war von Andreas Kapahnke zu erfahren. Die Seniorengruppe stellte wiederum der scheidende Vorsitzende vor. „Es war ein heißer Sommer, in dem die Regenschirme eine andere Funktion übernehmen mussten“, so Sailers Kommentar. Rechnerin (Kassiererin) Jutta Schädler erläuterte die Zahlen der Jahresrechnung, Prüfer Wolfgang Lokotsch bescheinigte ihr eine ordentliche und punktgenaue Kassenführung.

Dann folgten die Wahlen. Das Ergebnis war jeweils einstimmig. Künftig werden Peter Beck, Manfred Mühleisen und Barbara Simon gleichberechtigt die Geschicke des Vereins leiten. Während Theresia Huber und Jutta Schädler zur Wiederwahl standen, konnte neben Inge Mennel mit Hilde Wagner eine neue Person für den Bereich „Beisitzer“ gewonnen werden.

Der Blick nach vorne brachte die Bestätigung der seit vielen Jahren geübten ehrenamtlichen Tätigkeiten. So wird auch 2019 an drei oder vier Tagen dem Springkraut zu Leibe gerückt. Wie man am 13. April wieder an der Gemarkungsputzete teilnehmen will.

Den guten Schluss der Versammlung bildete die Ehrung fleißiger „Aktiv-Wanderer“. Das Deutsche Wanderabzeichen in Gold wurde Jutta Schädler, Wolfgang Lokotsch, Ingrid Schirmer sowie Renate und Meinrad Sailer überreicht, das in Silber erhielten Rosemarie Beck und Ulrich Walser.