Annika Theobold schafft Podestplatz

Mit einer kleinen, aber letztlich erfolgreichen Mannschaft war die SG Niederwangen am Wochenende bei den Baden-Württembergischen Meisterschaften in Schonach im Schwarzwald am Start. Annika Theobold wurde Dritte bei der Jugend, wie der Verein mitteilt.

Auf den Strecken des Nordischen Kombinations- Weltcups wurde den jungen Sportler viel Technik und Kondition abverlangt. Annika Theobold und Timo, Florian und Tobias Horelt starteten am Samstag im Sprint und am Sonntag über die Langdistanz. Den größten Erfolg konnte Annika Theobold verbuchen, die am Sonntag mit dem dritten Platz in der Jugend einen Meisterschaftsbecher erhielt. Am Samstag hatte sie den Sprung ins Sprintfinale geschafft, stürzte aber im Endlauf klar auf Platz drei liegend und wurde so für sie selbst enttäuschend Vierte. Dennoch waren diese Ergebnisse ihre bislang besten Saisonrennen.

Tobias Horelt scheint laut Verein immer noch nicht ganz von seiner kräftezehrenden Grippe erholt zu sein. Galt er doch mit als Titelfavorit. Mit den Plätzen sechs und vier brachte er für die SGN tolle Platzierungen, für ihn selbst waren diese allerdings eher enttäuschend. Seine beiden Brüder Timo und Florian hatten es mit starker Konkurrenz speziell aus dem Schwarzwald und mit jeweils Jahrgangsälteren zu tun. Mit den Plätzen 12 und 17 war Timo jeweils stärkster Läufer der Schüler 12 aus dem Schwäbischen Skiverband. Florian Horelt belegte die Plätze 21 im Sprint und 24 im Einzel in der Schülerklasse S 14/15.