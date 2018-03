Anne Herter verlässt Wangen

Nach zweieinhalb Jahren als Jugendreferentin in der katholischen Gesamtkirchengemeinde Wangen verlässt die in Reutlingen aufgewachsene Anne Herter Ende März Wangen. Im „Kirchenfenster“ nennt sie als Grund, zurück in ihre Heimat und sich beruflich verändern zu wollen. Ihre offizielle Verabschiedung ist im Gottesdienst am Sonntag, 18. März, um 9 Uhr in St. Ulrich. Anschließend wird es im Gemeindezentrum einen kleinen Stehempfang geben.

Angetreten war sie zunächst mit einer 50-Prozentstelle im Oktober 2015. Die Bischof-Moser-Stiftung finanzierte diese, die durch das Projekt „Kirche mit jungen Menschen unterwegs“ geschaffen worden war. Im April 2017 entschied sich der Gesamtkirchengemeinderat für eine Verlängerung und für eine Aufstockung auf eine Vollzeitstelle. „Dass die Gesamtkirchengemeinde sich schon vor dem Ende der Projektförderung durch die Bischof-Moser-Stiftung für eine Aufstockung der Stelle entschieden hatte zeigt, welch hohen Stellenwert die Jugendarbeit in der Kirchengemeinde inne hat“, berichtet Anne Herter.

„Eine gute Struktur geschaffen“

Ihre Arbeit bilanziert sie unter anderem mit folgenden Worten: „Während der Projektphase entwickelte ich gemeinsam mit den verschiedenen an der Jugendarbeit beteiligten Personen eine Konzeption für die kirchliche Jugendarbeit in der Gesamtkirchengemeinde Wangen, durch die eine gute Struktur geschaffen wurde, mit der nun fokussierter und an den Begebenheiten vor Ort orientiert gearbeitet werden kann.“ Zu Anne Herters Aufgabengebieten zählten unter anderem die Begleitung der Leiterrunden der Jugendgruppen und verschiedener Freizeitangebote der Ministranten und Jugendgruppen, die Leitung des Jugendausschusses, die Organisation der Zeltlager- und Hüttengottesdienste und die Leitung der Jungen Kirche Wangen „#followhim“ gemeinsam mit Dekanatsjugendseelsorger Diakon Philipp Groll.

„Besonders am Herzen“ habe ihr „#followhim“ gelegen, die Junge Kirche, an die sie viele gute Erinnerungen hat, wie sie im „Kirchenfenster“ erklärt. Und: „Etwas ganz Besonderes war auch die Church-Night zum Reformationsjubiläum im vergangenen Oktober, die wir gemeinsam mit der evangelischen Kirchengemeinde als ökumenischen Jugendgottesdienst gefeiert haben.“

In den zurück liegenden zweieinhalb Jahren sei es ihr ein Anliegen gewesen, Glauben erlebbar zu machen und ein offenes Ohr für die Belange der Jugendlichen zu haben. „Toll war es mitzuerleben, wie viele Jugendliche sich in den Kirchengemeinden in den verschiedenen Gruppierungen tatkräftig engagieren und persönlich einbringen“, schreibt sie. Dabei habe es viele ehrenamtliche Mitarbeiter gegeben, die sich für die Anliegen der Jugendlichen einsetzen.