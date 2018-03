An Ostern gibt es den 1. Wangener Abenteuerdschungel

Die MTG verwandelt in den Osterferien am 28. und 29. März 2018 jeweils von 14 bis 17 Uhr beim ersten „Wangener Abenteuerdschungel“ die Ebnethalle in Wangen in einen riesigen Indoor-Spielplatz. Eingeladen sind laut Pressemitteilung alle Kinder von vier bis 14 Jahren, auch Nichtmitglieder dürfen mitturnen.

Die Kinder erwartet ein großer Geräteparcours zum Hangeln, Schwingen, Balancieren, Hüpfen, Rutschen, Klettern und Austoben, kündigt der Verein an. Neben den typischen Turngeräten wird es neben einer Hüpfburg auch eine meterlange Airtrackbahn geben, auf der die Kinder diverse Sprünge, Rollen, Überschläge und Saltos vorführen können. Weiterhin wird es einen abgesperrten Parcours für spannende Rollbrett- oder Pedalorennen geben. Damit die jüngeren Geschwister auch mitkommen können, gibt es einen Bereich zum Krabbeln, Kriechen und Spielen.

Ehrenamtliche Helfer stehen an und auf den Anlagen, um den kleinen Besuchern den Parcours ohne Verletzungen zu ermöglichen. Trotzdem liegt die Aufsichtspflicht bei den Eltern, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Es ist keine Voranmeldung erforderlich. Der Eintritt kostet drei Euro, ein Zweitagespass kann für fünf Euro erworben werden. Die Halle darf nur in sauberen Sportschuhen betreten werden. Informationen gibt es per E-Mail an ulrike.peter@mtg-wangen.de oder telefonisch unter 07522 / 2412.