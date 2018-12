Das Joy-Kleinkunst hat das Programm für das kommende Halbjahr steht fest. Ingesamt wird es 26 Kleinkunstabende in der Häge-Schmiede geben, heißt es in einer Mitteilung. Der Vorverkauf hat in dieser Woche begonnen.

Darunter seien mit Jörg Beirer, Lucy van Kuhl, Stefan Kröll, Lars Redlich, Teresa Rizos, Leibssle, Ringmasters und Günter Fortmeier acht Künstler oder Gruppen, die bisher noch nicht in Wangen zu sehen waren. Die Freiburger Boogie Connection steht am Samstag, 5. Januar, zum Start in das neue Jahr auf der Bühne der Häge-Schmiede.