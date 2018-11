Der Altstadt- und Museumsverein (AMV) hat Schneeglöckchen im frisch sanierten Alten Gottesacker gepflanzt. Gerade noch rechtzeitig vor dem ersten Schnee seien laut dem AMV-Vorsitzenden Theo Keller rund 2000 Schneeglöckchenzwiebeln unter die Erde gebracht worden. Die Pflanzaktion war eine Kooperation zwischen dem städtischen Bauhof, der die Zwiebeln zu günstigen Einkaufskonditionen bestellt hatte, und dem Altstadt- und Museumsverein, der die Pflanzaktion in der vergangenen Woche durchgeführte, heißt es in einer Mitteilung des Vereins.

Initiiert wurde die Pflanzung ursprünglich von Professor Josef Härle, der mittlerweile verstorben ist. Die Nachfolge für Härle als AMV-Beisitzer wurde von Heiner Miller übernommen, der auch Vorsitzender des Deutschen Sensenvereins und der Regionalgruppe Netzwerk Blühende Landschaft ist, teilt der AMV weiter mit. Grünkonzeptvorschläge in und um die Altstadt seien dem Verein laut Miller ein Anliegen, besonders biete sich hier der Alte Gottesacker und das Argenufer an. Die Frühblüher Pflanzaktion wurde bereits vor mehreren Jahren angedacht, aber immer wieder verschoben, erst wegen der Sanierung des Gottesackers, dann wegen der noch offenen landschaftsgärtnerischen Überplanung des Alten Gottesackers. Auf Drängen des AMV wurde nun zumindest abseits der Wege, an Stellen, an denen keine gravierenden gärtnerischen Umgestaltungen zu erwarten sind, eine erste Charge Zwiebeln gepflanzt. Weitere Pflanzungen sollen folgen. Der Grund zur Eile liegt für den Verein auf der Hand: Die Landesgartenschau 2024 rückt allmählich ins Blickfeld.

Frühblüher können sich bei günstigen Bedingungen selbst vermehren. Allerdings geht das in den ersten Jahren langsam vonstatten. Je früher man also anfange zu pflanzen, desto eher spart man bares Geld und Arbeitszeit, denn die Natur übernehme die Vermehrung der Blütenpracht im zeitigen Frühjahr von ganz alleine, so die Mitteilung. Dieser Meinung ist auch Landschaftsarchitektin Simone Kern, die dem Verein bei der Pflanzaktion beratend zur Seite stand.