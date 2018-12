Am Weg zum künftigen ÖPNV in Wangen scheiden sich die Geister

Entwurf eines Wangener ÖPNV-Konzepts

In der jüngsten Gemeinderatssitzung haben Ulrich Noßwitz und Philipp Runkel vom Aalener Büro Brenner-Bernard den Entwurf für ein Konzept des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) in Wangen vorgestellt. Dabei analysierten sie das bestehende Liniennetz und beschrieben die Anforderungen eines neuen Stadtbussystems.

Das bestehende System

Betreiber des Wangener Stadtbusses ist der Omnibusverkehr Wangen (OVW). Zwei Busse sind auf sechs Linien unterwegs, ein Bus bedient Montag bis Freitag von 7 bis 19 Uhr und samstags von 8 bis 14.30 Uhr in der Regel einmal pro Stunde drei Linien hintereinander. Der Grundgedanke des derzeitigen Betriebs ist die Anbindung der Wohnsiedlungen in der Kernstadt und von Deuchelried an die Altstadt und umgekehrt, so Hauptamtsleiter Hermann Weinschenk. Ein Hauptaugenmerk liege auch auf dem Schülerverkehr innerhalb der Kernstadt. Es soll kein Umsteigen nötig sein, um in die Altstadt zu kommen.

Die Analyse des Status quo

Die Hauptausrichtung auf den Schülerverkehr bringt laut Stadt diverse Nachteile mit sich: beispielsweise keine Abstimmung mit der Schiene, nur wenige Umstiegsmöglichkeiten mit dem Regionalbusverkehr, fehlende Bedienung sonntags und zu Tagesrandzeiten, unübersichtliche Linienführung oder kein Puffer von Verspätungen wegen fehlender Standzeiten. Bei der detaillierteren Analyse hat das Büro Brenner-Bernard herausgefunden, dass der Stadtbus einzelne Stadtgebiete wie Atzenberg oder Deuchelried-Ost nicht ausreichend erschließt. Zudem gebe es in Teilorten wie Haslach nur werktags „Schüler- und Bedarfsverkehr“. Bei den Stadt- und Regionalbuslinien stellten die Planer „deutliche Defizite im Bedienungsumfang“ fest. Ein Großteil aller Buslinien besetze außerdem keinen Taktfahrplan und habe damit auch keine regelmäßigen Ankunfts- und Abfahrtszeiten am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB). Mögliche Umstiege seien deshalb nicht beabsichtigt, sondern ergäben sich zufällig. Zudem seien „Linienwechsel für den Fahrgast nicht nachvollziehbar“ und der „Linienverlauf und das Bedienungsangebot unübersichtlich“.

Anforderungen an ein neues System

Ein zukunftsfähiges ÖPNV-System muss laut Brenner-Bernard mit der Schiene abgestimmt sein und Umsteigemöglichkeiten mit allen wichtigen Regionalbuslinien haben. Berücksichtigt werden müssten Schulen, Pflegeheime und Kliniken ebenso wie die künftige Bahnhofunterführung B32 mit einer Bahnhofstraße als Sackgasse. Das neue System soll Linien mit überlappenden Einzugsbereichen bündeln, leicht verständlich sein und auch bisher schlecht erschlossene Bereiche anbinden.

Für den künftigen Wangener Stadtbusverkehr könnten sich die Planer konkret drei Hauptlinien für kürzere Fahrzeiten vorstellen: Linie eins von Ost nach West (Berger Höhe – Deuchelried), Linie zwei von Nord nach Süd (Waltersbühl/Wittwais – Atzenberg) und Linie drei zur kleinräumigen Erschließung der Altstadt mit (elektrisch angetriebenen) Kleinbussen. Für die beiden langen Linie empfiehlt das Aalener Büro jeweils zwei Busse, für mehr und bessere Umstiegsmöglichkeiten und die Option, das Fahrtenangebot stufenweise erweitern zu können.